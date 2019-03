Benedetti: “Cada vez que el PJ fue unido en Entre Ríos, le ganamos en las urnas”

En la senda rumbo a las elecciones Primarias, el candidato a Gobernador de Cambiemos en Entre Ríos, Atilio Benedetti, se muestra confiado. Asegura que los entrerrianos “quieren un cambio”, y desafía al oficialismo, a quien recuerda haber vencido en las elecciones provinciales cada vez que decidieron conformar una lista de unidad en el PJ.

En esta entrevista con el programa radial “Otra Sudestada” de Concepción del Uruguay, el candidato a Gobernador de Cambiemos en Entre Ríos, Atilio Benedetti habló sobre el escenario electoral que tendrá su primera contienda el domingo 14 de abril en Entre Ríos, con las PASO provinciales.

“Creo que hemos logrado una síntesis en la propuesta electoral de Cambiemos. Y en lo referente a la UCR, un gran trabajo también que permitió que estén representados los distintos sectores que conforman el radicalismo provincial. Ha sido un trabajo árduo pero estamos presentando las boletas de las distintas ciudades y distintos departamentos. Se podría decir que estoy conforme con lo que se ha logrado”, manifestó el candidato oriundo de Larroque.

– ¿Qué expectativa tiene Cambiemos para las PASO? ¿Es el momento de demostrar que le pueden ganar al peronismo?

Con respecto a la expectativa que tiene Cambiemos para las PASO y las posibilidades de ganarle al peronismo, Benedetti sostuvo que el resultado del 14 de abril “es un dato importante”, pero que “esto no quiere decir que la elección esté definida absolutamente por el resultado de las primarias”.

“Es una encuesta verdadera donde vamos a poder analizar el resultado final, los matices. Y con esos números ciertos, hacer conjeturas para los resultados finales de la elección general. Me parece importante el resultado de las PASO. Nosotros vamos a trabajar para tener un buen desempeño”, agregó sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)​.

“Estoy convencido que hay una voluntad mayoritaria de cambio en la provincia de Entre Rïos, al igual que en muchas ciudades gobernadas por el peronismo. Esa voluntad de cambio se expresa también en algunas ciudades en las que hace bastante tiempo también que gobierna el peronismo, así que vamos a leer con mucho detenimiento el resultado de las PASO.

Finalmente, se refirió a la unidad que muestra el peronismo entrerriano de cara a las próximas elecciones: “No me preocupa. Por dos factores: en principio porque ha sido una unidad un poco forzada, hubo durante un buen periodo del actual Gobernador que pretendió marcar diferencias con algún sector del kirchnerismo de Entre Ríos. Y finalmente han decidido participar juntos. Quiero decirle que por la experiencia particular en los casos en los que yo he podido ganar elecciones en Entre Ríos, ha sido en los casos en que se han presentado juntos. Me refiero al 2009 y 2017, donde también el peronismo unificó la propuesta. Así que la verdad no me preocupa. Percibo esta posibilidad de cambio en la provincia de Entre Ríos”.