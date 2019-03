Benedetti, Melchiori y todo Cambiemos recorrieron el centro de Gualeguaychú

Los precandidatos a Gobernador e Intendente de la ciudad, Atilio Benedetti y Javier Melchiori, eligieron la zona céntrica para dialogar con los comerciantes y vecinos.

En la caminata fueron acompañados por los precandidatos a viceintendente, Andrés “Pipi” Sobredo, y a senador departamental, Jaime Benedetti; a diputados, Nicolás Mattiauda y Osvaldo Fernández: como así también los aspirantes a concejales, Alejandra Leissa, Pablo Echandi, Juan Ignacio Olano, María Teresa Carmona, Susana Castiglioni, José Mikulas y Araceli Traba; entre otros.

“Se trató de una experiencia altamente positiva, donde junto a Atilio (Benedetti) pudimos escuchar lo que piensan nuestros vecinos, sus dificultades, sus necesidades y sus anhelos, al tiempo que pudimos expresar en el mano a mano las ideas que tenemos para Entre Ríos y para la ciudad. Sabemos de la capacidad y del trabajo de quien hoy encarna la propuesta provincial de Cambiemos y la importancia que tendrá tener un gobernador del departamento Gualeguaychú”, señaló Melchiori.

En tanto, rescató la enorme preparación de Benedetti para ser gobernador: “en Atilio se conjugan la calidez en el cara a cara, la sensibilidad para escuchar y atender todos los reclamos, con la idoneidad y visión para levantar esta provincia, estancada por años de gobiernos que solo pensaron en cómo mantener el poder y se olvidaron de la gente”, remarcó.

En tanto, Sobredo valoró “la muy buena recepción de cada comerciante y de los vecinos”, al tiempo que opinó que “en cada diálogo surge que los gualeguaychuenses quieren un cambio en la provincia y en la ciudad. Quieren un cambio real y profundo, donde el Estado piense en quienes trabajan, arriesgan e invierten. Piden una Municipalidad presente, transparente, activa y que escuche. A nadie escapa el enorme esfuerzo que hacen todos debido a la situación reinante, pero el ahogo por las altísimas tasas municipales, que no se condicen con los servicios que se prestan, fue un tema recurrente de comerciantes y vecinos”, reseñó.

Por último, Alejandra Leissa, precandidata a primer concejal, contó que “es palpable la intención de cambio que se observa en la sociedad. Tanto en los barrios que los recorremos todos los días, como hoy en el centro, la gente nos cuenta que se ha cansado de esperar y de ser postergada. Y tenemos que saber que haciendo lo mismo, repitiendo recetas, todo va a permanecer igual. Si queremos cambiar la realidad tenemos que buscar otro tipo de cosas, más transparentes, más serenas, pensando que no somos perfectos pero sin culpar a otros, no nos tenemos que acostumbrar a lo que no está bien, tenemos que animarnos a hacer algo diferente. Y en ese camino estamos. Nuestra idea es cambiar juntos, donde el esfuerzo, el mérito, el trabajo y los valores, tengan recompensa”, finalizó.