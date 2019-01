Berón: “Coincido más con los proyectos de Piaggio que con los de Cambiemos”

El concejal radical dentro del bloque Cambiemos habló sobre la desilusión luego de que la UCR no apoyara a Darío Carrazza en la interna, lo que lo llevó también a apartarse del frente, del cual afirma que no entiende la manera de hacer política como la concibe él.

De cara a las próximas elecciones, y cuando el sector de Cambiemos liderado por Javier Melchiori ya está metido de lleno en la campaña, los coletazos por la decisión del Congreso de la Unión Cívica Radical (UCR) de apoyar al candidato del PRO en la ciudad y no a Darío Carrazza, el del radicalismo, aún siguen repercutiendo dentro del frente.

Y posiblemente, la crítica interna más dura y sensible hacia Cambiemos se haya producido ahora, cuando el concejal radical del bloque opositor Daniel Berón dejó de manifiesto su decepción con la manera de hacer política que tiene el frente y dejó en claro las diferencias internas que existen entre los radicales locales y los del PRO en la ciudad.

“Darío Carrazza presenta la renuncia luego de terminar muy golpeados por todo lo que nos pasó en el congreso, con la decisión de que las autoridades de nuestro partido hayan apostado por un candidato que no es de la UCR. Eso nos perjudicó y nos dolió, ya que estábamos en la construcción de un nuevo espacio. Y luego de la última reunión, le transmitimos a al resto del frente que iba a ser imposible continuar y que por consenso nos bajamos del espacio”, afirmó en una entrevista al ciclo radial “Viene con Yapa” de Radio Cero.

“Soy parte de la UCR, y hasta el momento el único candidato que teníamos era Dario Carrazza. Voy a seguir trabajando en política y dentro del partido que represento, y en lo individual cada uno decidirá si acompañará a Melchiori o si va a acompañar a otros sectores”, sostuvo y agregó: “Yo no sé si estoy en ese lugar: si el partido no apoyó a mi candidato, tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer. Estoy en una situación personal donde es muy difícil tomar una decisión”.

“Creería que no tienen que contar conmigo cuando se habla de los referentes de Cambiemos. No he recibido ningún llamado a que los acompañe. Cometería un gran error seguir trabajando en un espacio en el cual no coincidimos en m uchas cuestiones: no entendemos de la misma manera la política, el poder de la política, el buscar algo diferente”, subrayó.

Luego de la grieta que se abrió entre los radicales y el PRO dentro de Cambiemos, surgieron rumores sobre un posible acercamiento de Berón al piaggismo. Y sin dar certezas pero tampoco negando, el concejal de Cambiemos habló sobre sus coincidencias con las gestiones del Intendente.

“A la hora de evaluar, creo que tengo más coincidencia en la manera de pensar con los proyectos a futuro de Martín Piaggio que los que podría mostrar Cambiemos”, dijo, remarcando así aún más la grieta con sus aliados del PRO en el Concejo Deliberante.

“Lo pienso y lo digo. Porque los proyectos de ciudad que ha mostrado van por ese camino, mientas que los de Cambiemos hablan de una planificación. Capaz que no coincido con Martín Piaggio en las formas, pero si con las cuestiones de fondo. Hay muchas cosas por hacer, y se tienen que hacer con una visión de política pública, para que se continúen con los años y tengan una perspectiva a futuro”, amplió.

Uno de los detalles que no pasaron desapercibidos fue que durante las últimas sesiones Berón votó diferente a sus compañeros de bancada, sin embargo el radical afirma que fue una coincidencia que esos proyectos que él apoyó se hayan debatido cuando surgió la división dentro de Cambiemos.

“Fueron por las circunstancias que estos proyectos hayan llegado ahora cuando pasó todo esto. Y aunque hayan sido iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, consideré propicio poder acompañarlos. Capaz que no coincidíamos con las formas, pero si en el espíritu de estos proyectos, que coinciden con nosotros en nuestra manera de pensar”, explicó.

“He tenido mejor relación con los extraños que los propios. Desde el momento que sos intendente, dejás de ser de ese partido porque te debés a la gente. Tenés que tomar decisiones todos los días sin importar los colores políticos, y es entonces cuando se dan los roces con tu propio partido. A nosotros se nos hace difícil esto siendo parte de un bloque, ni pensar lo que puede ser estando en un cargo ejecutivo y tener a cargo una ciudad”, reconoció.

Entre las diferencia que quedaron plasmadas con los representantes de Cambiemos que se encolumnaron detrás Melchiori, Berón y referentes de la UCR asistieron a la convocatoria que hicieron el intendente Martín Piaggio y el viceintendente Jorge Maradey para comenzar a trabajar la creación de la Carta Orgánica: “Más allá de si son acordes los tiempos o no lo son, asistimos al encuentro en el Concejo Deliberante porque sabemos lo que significa tener una constitución de Gualeguaychú”.