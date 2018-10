Boca busca sellar su pasaje a semifinales ante un peligroso Cruzeiro

Con la tranquilidad que le genera el buen resultado conseguido en la ida, Boca Juniors visitará a Cruzeiro en Minas Gerais para buscar sellar el pase a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ambas formaciones se medirán en el Mineirao a las 21.45 en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo. El duelo promete por la vieja historia entre los clubes -que ya disputaron una final continental en 1977- y por el hambre de revancha de los brasileños que, dos veces campeones en el torneo, estaban ausentes desde la edición de 2015, cuando se despidieron en los cuartos de final cayendo en el Mineirao 3-0 contra el también argentino River Plate, archirrival del Boca.

Los Xeneizes, con seis títulos de Libertadores, se proponen alcanzar al también argentino Independiente como máximo ganador del torneo continental con siete trofeos.

El desafío no es menor: si Cruzeiro quiere continuar con vida en la Libertadores necesitará goles y varios para revertir el 2- 0 que Boca Juniors les impuso en el juego de ida en la Bombonera.

Jugando en casa y con el plantel en forma, el técnico Mano Menezes parece tener un buen contexto. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que no disputó el juego de ida por una lesión en el muslo izquierdo, estuvo en los entrenamientos este martes y es esperado en campo.

El defensa Dedé, que fue expulsado en la Bombonera el 19 de septiembre, también debe entrar al gramado este jueves, luego de que la Conmebol anulara la polémica decisión arbitral producida tras un violento choque con el golero rival Esteban Andrada, que sufrió una fractura en el maxilar y estará fuera de las canchas por dos meses.

La Raposa está en el séptimo lugar del Brasileirao y viene de caer 3-1 ante Palmeiras en la 27ª fecha del campeonato de primera división, y, curiosamente, de eliminar cuatro días antes al mismo Palestra Italia en la Copa de Brasil.

Consciente de lo mucho que se juegan, el técnico de Boca Guillermo Schelotto fue tajante: “Hay que decir presente en Brasil y a los once que les toque estar tienen que dejar la vida por Boca”.

No les queda otra, si quieren defender el resultado de la ida para hacerse con el preciado billete a semis, que salir a por todas el jueves, y compensar las ausencias del lateral Leonardo Jara y el delantero Darío Benedetto, ambos lesionados, que se suman a la de Andrada.

“Vamos a jugar con la posibilidad de que si hacemos un gol nos tienen que hacer cuatro. A veces defender es un arma de doble filo”, agregó el técnico, que recupera para el encuentro a Wanchope Ábila, exjugador del Cruzeiro, recién curado de una lesión.

Muchos dan por hecho que Schelotto dará entrada al volante colombiano Sebastián Villa, una de las últimas incorporaciones al equipo de la Bombonera, en el once inicial, tras el buen rendimiento que tuvo en el último partido ante Colón. Sobre todo después de que lo incluyera en el equipo titular en el entrenamiento que hizo el martes.