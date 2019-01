Boca presentó oficialmente a Marcos Díaz y Junior Alonso

Mientras aguarda que otros refuerzos firmen sus contratos, Boca presentó de manera oficial a Junior Alonso y Marcos Díaz, las dos primeras altas del plantel dirigido por Gustavo Alfaro. Mañana firmarán Campuzano y Marcone, dos de las nuevas fichas Xeneizes.

El presidente de la institución, Daniel Angelici, junto al director deportivo, Nicolás Burdisso, acompañaron a las dos caras nuevas del Xeneize en una conferencia de prensa y formalizaron la llegada de ambos al club de la ribera.

“No es un sueño pero sí es un paso muy importante en mi carrera, en mi vida. Estoy disfrutando esta oportunidad que se me está dando. La llegada a Boca me agarra en un pico alto. En estos cinco años que estuve en Huracán fui creciendo año tras año y creo que llego en una buena edad para un arquero. Para jugador soy viejo, pero para arquero todavía me falta. Terminé el torneo atajando bien”, expresó el arquero Marcos Díaz, de 32 años.

Además, el ex golero del Globo explicó qué hará para ganarse un lugar en el Xeneize. “El trabajo es la clave para triunfar en Boca. Acá no hay secreto. Sabemos lo que es Boca a nivel mundial y la exigencia que tiene. Una exigencia es ganar siempre, es la mentalidad que tiene el equipo. Estamos trabajando para pelear en todos los frentes”, dijo.

Por otro lado, el defensor paraguayo Junior Alonso habló de las obligaciones de Boca por ser un club tan grande. “El objetivo del plantel es pelear y ganar todo lo que se proponga, no solo la Copa Libertadores. Ningún jugador trabaja para ser suplente. Yo tengo la mentalidad puesta en poder jugar y ayudar al equipo”, concluyó.

Ayer por la tarde Boca confirmó dos nuevas incorporaciones para el plantel que conduce Gustavo Alfaro. El volante colombiano Jorman Campuzano ya fue adquirido por cuatro millones de dólares desde Atlético Nacional y llegó al país en la tarde del domingo, mientras que el volante central Iván Marcone se realizó los estudios médicos correspondientes y al igual que el colombiano firmará su vínculo en la jornada del martes.