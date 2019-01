Boca va con todo por un jugador de la Selección

Este miércoles, Boca le realizó una oferta formal de 15 millones de euros al Sporting de Lisboa para quedarse con el pase de Marcos Acuña y su representante, Pablo del Río, habló sobre la propuesta.

“Se está hablando y no hay nada descartado. La oferta que hizo Boca es real y extraordinaria para lo que es la economía argentina y sudamericana. Hay que ver si es viable o no”, aseguró en un programa radial.

Y continuó: “Agradecemos el esfuerzo y valoramos lo que hizo Boca con semejante propuesta. Marcos no descarta ninguna opción. El interés de Boca está hace varios días, pero no avanzamos porque la oferta la enviaron hoy. La decisión la tiene que tomar Marcos. Es una decisión familiar, pero también depende del Sporting, que no lo quiere perder desde lo deportivo y pone sus condiciones”.