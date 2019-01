Bomberos voluntarios sofocaron un principio de incendio en  la parte posterior de una vivienda

Una dotación del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad inició el 2019 con un incendió en horas de la mañana de este martes Primero de Enero.

El siniestro fue en una casa ubicaba en L. N. Palma al 1500, arribando al lugar, a las 08.45, una dotación. Los bomberos se encontraron con fuego en la parte posterior de la casa que lograron sofocar, aunque el incendio afectó a dos ambientes. Uno de ellos destinado al lavadero, y el restante a un galpón. Los habitantes de la vivienda no sufrieron lesión alguna, como así tampoco el cuerpo de voluntarios que lograron rescatar con vida a un can, no así a unas chinchillas que se encontraban en una jaula.