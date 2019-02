Bonadio citó a indagatoria a Cristina y otros ex funcionarios

El magistrado ordenó más de 100 indagatorias en una investigación derivada de la causa de los cuadernos.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó 101 indagatorias en el marco de una investigación por la cartelización de la obra pública, derivada del caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Entre los citados se encuentran la ex presidente Cristina Kirchner, los empresarios Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner y Juan Chediack, el financista Ernesto Clarens y otros ex funcionarios de los gobiernos de CFK y de Néstor Kirchner, como Julio De Vido y Roberto Baratta.

Hay 101 empresarios y funcionarios llamados a indagatoria, algunos de los cuales aceptaron haber pagado las coimas relatadas en las anotaciones de Centeno.

Cristina Kirchner fue citada para el 25 de febrero. Un día después deberá volver a los tribunales federales porque está fijado el inicio del debate por el juicio de la obra pública –más allá de los pedidos de suspensión.

Entre los ex funcionarios citados están De Vido, José López y José Nivello, a los que se suman responsables del área de Vialidad como Nelson Perotti y Sandro Férgola, entre otros.

En la nómina de empresarios aparecen Cristóbal López y uno de sus hijos; Osvaldo de Sousa; los ex responsables de IECSA Angelo Calcaterra, Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri. También están Carlos Wagner, Juan Chediack y Gustavo Weiss, ex presidentes de la Cámara de la Construcción. En la lista están también Aldo Roggio, Mario Rovella (de la empresa Rovella Carranza) y Jorge Sergio Venol (de la constructura Relats) o nombres como Elias Ezequiel Sapag, Fabián Biancalani y Juan Perona. El juez Bonadio incluyó también a Miguel Aznar, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel y Luis Losi, Patricio Gerbi y Manuel Santos Uribelarrea, entre otros.