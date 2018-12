Bordet anunció su candidatura a la reelección en Paraná

El gobernador Gustavo Bordet transmitió este sábado un mensaje de militancia, esperanza y futuro de cara al 2019 ante un estadio colmado de militantes de toda la provincia, intendentes y presidentes de juntas de gobierno, legisladores, referentes sociales, deportivos y sindicales, emprendedores y estudiantes.

El mandatario, junto al vicegobernador Adán Bahl, encabezó un encuentro con un formato fuera de lo convencional en el que se escucharon voces de diferentes actores sociales sobre la realidad nacional y provincial y su visión sobre la gestión del gobierno entrerriano.

“Demostramos que se pueden hacer las cosas bien, llevar adelante políticas públicas sin despedir a nadie, sin dejar abandonada la salud, políticas que tienen que ver con el desarrollo de la economía social y la incorporación de sectores que lo necesitan, con obra pública, y que además podemos tener equilibrio fiscal”, sostuvo Bordet ante una convocatoria desbordó el estadio, el sector externo del Club Echague, de Paraná, y las calles aledañas.

“Es el Estado el que debe garantizar la justicia social porque los mercados nunca lo harán”, dejó en claro el mandatario. Lo escuchaban en el estadio del Club Echagüe de Paraná miles de militantes, referentes dirigentes sociales, sindicales, comunitarios, legisladores, intendentes, concejales, empresarios y emprendedores.

“No alcanza solamente con las obras; no alcanza si no atendemos a nuestros abuelos, a nuestros niños; si las personas no son felices porque no tienen trabajo, porque no les alcanza el sueldo, por eso miramos a nuestros ciudadanos y trabajamos para que haya procesos de inclusión social, juntos mancomunadamente no somos nada si no respetamos a quienes tenemos al lado y este es un principio sagrado de nuestra gestión”, continuó el mandatario.

En ese marco, se dirigió a los presentes y les dijo “tenemos futuro”, y llamó a “caminar casa por casa, mirar a los ojos a nuestros vecinos”. “De esta forma vamos a poder renovar esta gestión cuatro años más”, enfatizó ante más de cinco mil personas de todas partes de la provincia.

Bordet también subrayó los testimonios de los oradores que hicieron uso de la palabra. Emprendedores de la economía social, jóvenes empresarios, deportistas, educadores y dirigentes sociales y sindicales. Resaltó en esa línea el trabajo y el aporte de los trabajadores de la educación y de la salud. “Los trabajadores son los que le ponen el hombro todos los días para sacar adelante esta provincia”, dijo.

Además, el mandatario provincial recordó las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y explicó que las políticas que lleva adelante actualmente el gobierno nacional fueron las mismas que desplegó la Alianza y que nos llevaron a esa crisis.

“Pensaba en la angustia que tenían los trabajadores que cobraban en bonos Federales y este año terminamos de pagar esa deuda, esa pesadísima herencia de hace 17 años”, recordó.

En otro tramo de su discurso Bordet destacó las palabras de la referente de los centros de estudiantes y recordó que “yo también tuve la suerte de caer en la escuela pública, y gracias a ello pude superar varios obstáculos en la vida”, advirtió.

En ese marco destacó que la UADER le da la posibilidad de estudiar en la provincia a 25.000 estudiantes y se distanció de las voces de la oposición que remarcan que la universidad es una “pesada carga”. “Si no existiera Uader muchos de esos jóvenes estarían buscando sus destinos en otras provincias, aumentando el desarraigo”, remarcó.

“Es cierto que uno puede tener desequilibrio fiscal pero tambuien es cierto que en tres años podemos tener equilibrio fiscal y podemos tener la Uader donde hay 25 mil chicos que se educan”, diferenció.

Por otra parte, el mandatario provincial destacó que la provincia atravesó una situación inédita al tener un presidente de otro signo político y se manifestó por el diálogo institucional. Sin embargo aclaro “nosotros no cogobernamos”.

“No somos responsables del fracaso de este gobierno, que es rotundo. Siempre me hice cargo también tienen que hacerse cargo del desastre que están haciendo”, afirmó en relación a la Nación.

HAY UNA GRAN TAREA POR DELANTE

Por su parte, el vicegobernador Adán Bahl saludó “a todo los paranaenses que colmaron las instalaciones de este querido Club Echague”.

“Llegamos al fin de nuestro tercer año de gobierno y llegamos muy bien, trabajando con energía. Pero les puedo asegurar que no ha sido fácil, para nada. Hemos tenido que convivir con un gobierno nacional que prometió mucho y cumplió poco. Y no ha sido fácil para la mayoría del pueblo argentino pero sobre todo para los más vulnerables, los más humildes, especialmente para la clase media argentina”, subrayó.

Sin embargo, “nunca bajamos los brazos y nunca los bajaremos porque tenemos una Entre Ríos que nos está mirando, tenemos a nuestros hijos mirándonos. No podríamos estar tranquilos si no hacemos las cosas que tenemos que hacer”, remarcó.

Para finalizar, el dirigente paranaense remarcó que “no tengan ninguna duda que vamos a seguir trabajando juntos porque tenemos la responsabilidad de que cada rincón de nuestra provincia las cosas mejoren” y ratificó: “debemos seguir y trabajando pero con la cabeza más abierta con las puertas de los municipios abiertos, y el gobierno abierto”

“El futuro nos necesita colaborando con nosotros, ese es el desafío y esa es la tarea”, concluyó Bahl.