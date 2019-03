Bordet explicitó su apoyo a la reelección de Piaggio y quebró la interna del PJ local

Fue en el marco de su llegada a la ciudad para dejar inaugurada la tercera costanera. Sin rodeos y para sorpresa de muchos, el mandatario entrerriano expresó: “nuestro candidato de la Lista 2 es Martín Piaggio”. A dos semanas de las PASO, el Gobernador inclinó la balanza justicialista. “A nosotros nos fortalece”, redobló Jorge Roko.

Luciano Peralta

A buena parte de los electores probablemente no le interese demasiado la definición del gobernador Gustavo Bordet. Pero en el mundillo de la política y dentro del Partido Justicialista (PJ), muy especialmente, el respaldo del mandatario entrerriano a la reelección del intendente Martín Piaggio generó un importante cimbronazo.

Este tipo de acto, ¿se puede leer como un respaldo a la reelección de Piaggio?, preguntó ElDía. A lo que Bordet respondió: “Nosotros hemos trabajado con Martín hace mucho tiempo, desde el inicio de la gestión. Tenemos una relación previa, formamos parte de la Lista 2, y también hemos dado la posibilidad de que otras expresiones del justicialismo participen. Porque desde el 2003 no se propiciaba una interna de estas características en el seno de nuestro movimiento, y esto fortalece las instituciones”.

“Hace mucho tiempo que venimos trabajando junto a Martín y hemos construido una relación fluida. Nuestro candidato de la Lista 2 es Martín Piaggio”, expresó quien buscará ser reelecto en la Provincia y encabeza la lista de “Creer Entre Ríos”, que agrupa a las disímiles expresiones internas del peronismo.

Las declaraciones de Bordet, un hombre que siempre se ha mostrado muy respetuoso de las instancias institucionales y que ha hecho de la cautela su principal característica al momento de hablar con la prensa, sorprendieron a propios y extraños. Sobre todo al sector que encabeza Jorge Roko, precandidato a Intendente de “Juntos por Gualeguaychú”, espacio que nació respaldando la reelección del Gobernador y que, dependiendo siempre de los resultados de las PASO, puede tener un rol determinante en la definición del 9 de junio.

Ahora, con el apoyo explícito de Bordet a la reelección de Piaggio, la interna del PJ parece haberse quebrado. ¿Esto define algo? Por ahora, no. Sí, generó un fuerte impacto para dentro del justicialismo, donde la balanza parece inclinarse hacia el oficialismo.

De realidades y especulaciones

La relación entre Bordet y Piaggio siempre mereció un capítulo aparte en la interna peronista. Por los estilos de cada uno, pero sobre todo por los lineamientos políticos –uno forma parte del Peronismo Federal y el otro es kirchnerista–, no fueron pocos los momentos en que los mandatarios se encontraron en veredas diferentes, al ser interpelados por distintos temas de agenda.

La relación ha sido de convivencia, con altos y bajos, a veces más tensa y otras de mayor cercanía. Eso no es novedad. Pero más allá de las posiciones conocidas con temas sensibles, como los agroquímicos o los acuerdos con el gobierno nacional, la consideración del bordetismo hacia el piaggismo quedó plasmada, con extrema claridad, en el armado de la lista de diputados. El candidato era Martín Roberto Piaggio, pero desde Paraná le bajaron el pulgar al primo del Intendente. Entonces, la candidata fue Mariana Farfán, aunque muy probablemente no entre en la Cámara baja, ya que va en el lugar 20º de la lista.

Sin embargo, el Intendente, como ha hecho cada vez que se lo consulta sobre esta relación, apuntó a “los hechos”.

“Lo primero de todo siempre son las cuestiones reales, más allá de lo que se pueda decir o no, más allá de lo que se pueda especular”, expresó Piaggio a ElDía. “Nosotros tenemos una relación fuerte (con Bordet), en base a una agenda compartida que hemos ido construyendo, y a una visión de desarrollo, tanto del pueblo entrerriano, que le toca a nuestro señor Gobernador, como del pueblo de Gualeguaychú”, argumentó.

“Sentir este acompañamiento y poder retribuirlo, y poder dar esta hermosa disputa –por las primarias del 14 de abril– con apertura, con madurez, sanamente, reivindicando la instancia de las PASO, para mí también es muy importante. Vamos a luchar fuerte con el Gobernador para ser una propuesta seria para todos los vecinos”, sintetizó el Intendente.

“A nosotros esto nos fortalece”

Lejos de bajar el perfil, Jorge Roko salió a plantar posición pública. En diálogo con el programa Viene con Yapa, de Radio Cero, disparó munición gruesa contra el piaggismo. “Al Gobernador lo han maltratado tanto durante la gestión de Piaggio que seguramente lo han condicionado, lo deben haber amenazado con que si no decía lo que dijo lo iban a volver a escrachar como hicieron en Pueblo Belgrano”, manifestó en referencia al reclamo por el decreto provincial que regula el uso de agroquímicos. “No es casualidad que hoy no haya habido ni un solo cartel en contra, como hace dos días”, expresó.

“Ante el verdadero crecimiento de nuestro espacio y la buena consideración del Gobernador, han querido robarle un poco de su imagen, le han pedido que elija un candidato. El Gobernador tiene dos candidatos en la ciudad”, indicó Roko, y redobló la apuesta: “lo lamentamos porque es una práctica habitual” en el oficialismo, “una gestión que se vale de la cohesión y del apriete”. Pero, “lejos de debilitarnos, a nosotros esto nos fortalece, y el 14 le vamos a demostrar a Bordet que el verdadero candidato del peronismo soy yo”.

Presencias y gestos

Desde Paraná llegaron para acompañar a Bordet el secretario de la Gobernación y mano derecha del mandatario, Edgardo Kueider; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; y el secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, entre los funcionarios de primera línea, aunque hubo varios más. Los diputados nacionales Juan José Bahillo y Julio Solanas –primero en la lista a diputados provinciales–; los legisladores entrerrianos Raúl Riganti y Leticia Angerosa, y una gran cantidad de funcionarios locales y concejales, también estuvieron.

Algunas presencias generaron más sorpresas que otras. Es el caso de los radicales Darío Carrazza y el concejal Daniel Berón. Ambos distanciados de Cambiemos y con gestos, como el de ayer, que los acercan más al oficialismo que a la oposición.

“A nosotros nos invitaron, como presidente de la UCR considero que toda obra de un gobierno democrático es oportunidad de celebración, creo que los militantes y los dirigentes políticos tienen que estar presente y compartir con alegría estos momentos”, expresó.

“Nosotros, el comité local de la UCR, no estamos trabajando en política, electoralmente en ningún proyecto. No estamos apoyando a ninguno de los candidatos, lo que hay de Cambiemos no nos representa”, indicó.

“Estamos aquí como ciudadanos y como representantes de una institución política, como es la Unión Cívica Radical”, explicó el dirigente que por primera vez desde 1983 no desempeñará ningún rol activo en el acto electoral del próximo 14 de abril.