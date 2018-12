Bordet: “Hay sectores que se oponen a las reformas coyunturales”

A tres años del comienzo de su gestión, el Gobernador realizó una ronda de entrevistas. Entre los temas que se abordaron, lamentó que no se haya podido profundizar en la reforma política, como por ejemplo con la paridad de género. El desdoblamiento de las elecciones, el equilibro de las cuentas fiscales y su relación con el intendente Martín Piaggio fueron otros de los temas que se abordaron.

Fue en Paraná, el epicentro de la gobernación entrerriana. Ya informado el desdoblamiento de las elecciones y justo cuando se cumplen los tres años de gestión al frente de la Casa Gris, el gobernador Gustavo Bordet se sentó delante de la prensa y se comprometió a no esquivar ningún asunto por el cual le pregunten. “Es una entrevista sin tiempo y a agenda abierta”, señaló el mandatario antes de comenzar con la ronda de preguntas.

Sin perder jamás el tono seguro a la hora de exponer una idea, que levemente se eleva cuando aclara sin eufemismos sobre algún tema por el cual alguien lo ha cuestionado, Bordet no escondió nada debajo de la alfombra: desde su relación con Sergio Urribarri a las críticas por el sistema de salud pública de la provincia, desde la decepción que sintió cuando no se fue más a fondo con la reforma política hasta el modo en el que logró el equilibrio de las cuentas de la provincia. Un abanico de tópicos que incluyó, por supuesto, su relación con el intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio.

-Parece que muchas veces recibe más críticas de los propios peronistas que de la oposición ¿Es tan así?

-No creo que sean tantas las críticas dentro del peronismo, aunque si es cierto que las hay, pero no son tantas. Creo que los cuestionamientos provienen porque hay estructuras que son reacias a los cambios y estructuras partidarias que son conservadoras. He mandado proyectos innovadores, y he visto que muchos piensan que hay que gobernar con consignas y no con hechos y acciones. No hay que olvidar que en Entre Ríos se dio un hecho inédito: por primera vez, la Gobernación es de un signo político diferente al del Presidente. Y eso es así porque hemos perdido las elecciones nacionales, y buena parte de esos dirigentes que critican fueron los responsables de haber perdido esa elección. Creo que tendrían que empezar por la autocrítica.

-Muchos inclusive cuestionan la relación amena que ha tenido la Provincia con el Gobierno nacional

-El hecho de tener diferentes signos en Provincia y Nación fue un aprendizaje democrático y fue bueno. No comparto la visión del Gobierno nacional, de ninguna manera, pero sí creo en trabajar, en conseguir elementos que provean herramientas para llevar adelante nuestros planes de gestión, algo que fue totalmente necesario. Me gustaría que alguno de los que critica esta relación me explique cómo pensaban que iban a hacer para pagar los sueldos cuando Entre Ríos tenía un déficit mensual, en esa época, de 600 millones de pesos.

Bordet termina el año sabiendo que 2019 será el año en el que buscará otros cuatro años más en la Casa Gris. Y aunque muchos le achacaron haber recurrido al desdoblamiento de las elecciones como una estrategia electoral para tener más posibilidades para ganar, el Gobernador insiste en que el proyecto de “Reforma Política” que envió estipulaba cambios más coyunturales, cambios que las estructuras tradicionales de los partidos políticos, inclusive el peronismo, se negaron a llevar a cabo. “Yo había plateado una reforma política no solo por una cuestión de conveniencia coyuntural, sino desde la necesidad de que en Entre Ríos tiene que haber un sistema electoral que esté acorde a los tiempos que nos tocan vivir”, expresó durante la entrevista en la cual participó ElDía.

¿Cuáles eran los cambios de fondo que se buscaban con su proyecto?

Nosotros hoy estamos votanfo igual que hace 35 años. Las próximas elecciones en el cuarto oscuro el elector encontrará una boleta de 1.10 o 1.20 metros de largo. En estas épocas, donde todo es táctil, donde todo es digital, donde todos se conectan con un celular a las redes, seguir votando de esta manera no tiene sentido, no tiene justificativo. Pero no lo pude cambiar porque dentro de los partidos, en el mío y en todos los otros, hay estructuras tradicionales que impiden que se hagan estos cambios. ¿Qué más fácil para un elector que se le pregunte a quien quiere votar para cada cargo? Eso terminaría con los que van colgados del saco y camuflados adentro de una lista. Hay que avanzar en esto. Pero mi planteo no era sólo a la boleta única, sino también, por ejemplo, al esquema de género: plantemos que haya 50% de varones y 50% de mujeres. Resulta que de pronto hubo una resistencia feroz a que esto sea una realidad. Entiendo que no se acepte la boleta única por conveniencia política, pero ¿por qué no darle la mitad del espacio a las mujeres? T la respuesta es porque siguen existiendo las mismas estructuras para que siga un mismo sistema para que se favorezca, en este caso, al género masculino.

El equilibrio fiscal

En julio pasado, cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones con Nación por el presupuesto 2019, Bordet anunció “que en 2019 la provincia estará en perfecto equilibrio”, y dicha proyección comenzó a verse tangible durante esta época del año. Con los números bajo el brazo, el Gobernador salió a la cancha en busca de su reelección, ahora sí mostrando las diferencias de fondo con respecto a las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri.

“Hoy tenemos una situación de equilibrio, donde no necesitamos endeudamiento. Todo fue fruto de un trabajo arduo y constante, de una reestructuración de deuda inédita en esta provincia, como fue conseguir un crédito internacional para licuar la deuda a corto plazo y consolidarla a largo plazo. El crédito no es malo si uno lo usa bien, el tema es cuando uno malgasta la plata, como ha pasado en el ámbito nacional que se han gastado millones de dólares del crédito y seguimos teniendo déficit”, apuntó el Gobernador hacia la administración nacional antes de poner en relieve la realidad cuando comenzó su mandato: “Era una situación muy compleja cuando asumí, pero no me quejo. Haber llegado al equilibrio de las cuentas públicas no es algo administrativo solamente”.

La situación al asumir fue producto de la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri, de su mismo partido… ¿fue una pesada herencia?

Nunca hablé de herencia porque siempre me hice cargo de lo que me tocaba, no sólo en política, sino en la vida. Siempre me hice cargo. Es mucho más fácil quejarse y echarle la culpa a los otros, pero yo me he focalizado en cómo resolverlo. En ese momento era más importante decirle a los entrerrianos como íbamos a superar una situación de crisis profunda antes que ponerme a lamentar la situación en la que había recibido a la provincia, que por cierto era muy crítica. Había una diferencia de entre 10 y 11 puntos entre gastos e ingresos, y esto generaba un agujero fiscal enorme. Hubo noches en las que no he podido dormir pensado cómo iba a hacer para reunir el dinero para pagar los sueldos, de donde iba a sacar ese dinero.

¿Qué opina cuando dirigentes de la oposición dicen que Entre Ríos está bien gracias a la ayuda que vino de Nación?

He escuchado a muchos intendentes decir eso, pero si eso fuera cierto el Gobierno nacional tendría que estar bien entonces. Nosotros hemos peleado y pedido por recursos que legítimamente nos corresponden, pero en esta caso pelear significó haberlo hecho con un criterio de responsabilidad y maduro, no judicializando estos temas, no con bravuconadas y haciendo alardes de un federalismo patoteril. Lo hicimos con la convicción de que es un reclamo justo, por eso hemos conseguido recuperar recursos que se habían perdido, que habían sido cedidos y no fueron reclamados. Y es verdad que conseguimos más recursos, pero eso no hubiera servido de nada no ordenábamos las cuentas con un ajuste del gasto político. Pero un detalle: prometí que los trabajadores jamás serán variables de ajustes y que en mi gestión no habrá despidos. Y no despedí a nadie, mientras que en el Gobierno nacional hubo miles de despidos. Pero así como dije que no echaría a nadie, les dije a mis funcionarios que no iba a haber una sola incorporación más en la planta de personal, que venía creciendo al 3% interanual mientras que hoy decrece al 0,8%, pero no por reducción sino por jubilaciones, retiros y fallecimientos.

La relación con Piaggio y el límite de Urribarri

-¿Cómo es su relación con el intendente Piaggio? Pareciera como que fue mejorando con los años

-Nunca tuve una relación tensa con Martin. Lo conocía de cuando era Secretario de Salud durante la intendencia de Juan José Bahillo y nunca tuve una relación tensa. Tenemos un muy buen trato y es un gran intendente, que tiene todas las posibilidades para ser reelecto el año que viene en Gualeguaychú. Cada vez que voy allá y recorro obras junto a él, como la del Camino de la Costa, que la hicimos juntos en conjunto, noto el buen trabajo que realizó durante los últimos tres años en los que estuvo al frente del Municipio. Quizás, algunos puedan haber interpretado cierta frialdad al comienzo porque, como en todas las gestiones que comienzan, es todo un aprendizaje el conocerse. Me pasó con muchos intendentes de Cambiemos, que no los conocía y hasta que se generó una relación de empatía pasaron unos meses.

-Manifestó que busca la unidad del peronismo en las elecciones que vienen, pero muchos dicen que Urribari es el límite para ser parte de esa unidad

-La unidad no significa conformidad ni que todos tengamos que estar de acuerdo. Lo que sí entiendo es que dentro del justicialismo hay posturas que son divergentes. Algunas podremos consensuarlas, y algunas otras no, y eso hay que dirimirlo en las internas. Para eso existen las PASO. Después, el juicio de valoración hacia los demás dirigentes prefiero no hacerlo, siento respeto por toda la dirigencia de mi partido, y por los de la oposición también. No me toca a mí etiquetar dirigentes.