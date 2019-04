Bordet: “La política no es cosa de hombres, es cosa de mujeres y de hombres”

Al hacer uso de la palabra, destacó el ejemplo de mujeres entrerrianas, “de las cuales estamos orgullosos” y remarcó que “hemos trabajado desde el primer día de gestión buscando la equiparación de género, algo necesario porque la política no es cosa de hombres, es cosa de mujeres y de hombres, además las mujeres nos representan en todas aquellas carencias que tenemos los hombres. Siempre hay una mujer presente, activa. Por eso dimos la prioridad para que las mujeres puedan acceder a los más altos cargos”. En tal sentido, Bordet se refirió a la actual Ministra de Desarrollo Social y pre candidata a la Vicegoberanación, de quien dijo, “es una extraordinaria compañera de fórmula, ha trabajado en el ministerio de manera íntegra y representa a todas las mujeres. Estoy contento de tener una mujer como Laura acompañándome en la campaña y en la gestión de los próximos cuatro años que vienen”.

“El domingo que viene tenemos elecciones que son primarias, abiertas simultáneas y obligatorias y se va a competir en muchas ciudades, como en Concordia, donde hemos abierto la posibilidad ya que desde el 2003 que no había una interna donde quien se sentía capacitado podía serlo y lo pudo hacer sin restricciones; hay igualdad de condiciones para todo el mundo”, remarcó el Gobernador para aclarar que “imprimimos la misma cantidad de boletas para todos los candidatos, para que todos tengan la misma igualdad de condiciones”.Tras ello, mencionó que “el peronismo no es apático, tiene una interna caliente y después vamos todos juntos. El domingo vamos a defender cada uno nuestra postura pero después vamos todos juntos, acá nadie pierde, no hay perdedores porque todos estamos incluidos en este proyecto político”.

Finalmente, Bordet apuntó: “No necesito sacarme una foto con una gobernadora de otra provincia o con el presidente, ustedes son los que me apoyan”.

“Somos parte de un proyecto político que nos interpela y en el que las mujeres somos protagonistas”, sentenció la ministra Stratta, quien acompaña al gobernador como candidata a vice por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos.

“Las mujeres de toda la provincia estamos congregadas hoy acá, porque hemos ganado mayor protagonismos, porque desde distintos lugares y roles, aportamos a la construcción de una provincia con más oportunidad, más igualdad, y con más justicia social, una provincia mejor”, remarcó.

Stratta subrayó que, “Bordet interpretó una demanda histórica de las mujeres, de mayor participación, y desde la gestión nos convocó a lugares de decisión”. “Que yo lo acompañe en la fórmula es un reconocimiento a cada una de las mujeres en la política”, remarcó, al resaltar la figura de Eva Perón, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y Cristina Kirchner.

Más adelante, valoró: “Creemos en un Estado presente, en la política como una herramienta de transformación social, en la participación y no desde discursos individualistas. Creemos en este gobernador y es a quien tenemos que acompañar, porque a pesar de los momentos difíciles que le tocó atravesar, eligió el camino de un Estado activo, promotor y protagónico al servicio del otro para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos”.