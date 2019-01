Bordet recibió a la diputada nacional Victoria Donda

El gobernador Gustavo Bordet recibió este martes a la diputada nacional Victoria Donda, quien destacó que intercambiaron “miradas políticas acerca de la situación nacional y de la provincia en particular” y además ponderó la gestión del mandatario entrerriano.

Junto a tres mujeres ministras -la de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Salud, Sonia Velázquez- el mandatario entrerriano se reunió en el Salón de Acuerdos con la legisladora y miembros de su espacio político denominado “Somos”.

“Estamos presentando Somos, el espacio político nuevo que está creciendo en Entre Ríos. Buscamos tender puentes para ver hacia donde hay que encaminar una realidad social difícil. Estamos muy preocupados con el tema de las inundaciones, la situación social de las personas con mayores niveles de vulnerabilidad y proponemos sostener modelos de gobierno que incluyan a la mayoría de la sociedad”, dijo Donda.

Luego expresó que el gobernador “es un hombre de gestión que sabe cómo resolver los problemas sociales. Eso hace que me vaya muy contenta porque podemos coincidir en algunas cosas que son claves: por un lado atender la urgencia y, por otro, mirar qué tipo de política necesitamos para tener modelos productivos de inclusión, que no sólo generen trabajo sin que hagan que nuestros ambiente sea sustentable”.

“Con el gobernador coincidimos en que no hay que acostumbrarse. A Macri le digo que no nos vamos a acostumbrar a vivir inundados”, afirmó la diputada nacional, en referencia a declaraciones del Presidente, al tiempo que sostuvo que “no es difícil construir la oposición, lo difícil es construir una alternativa. Ese es el desafío. No sólo quiero se opositora a Macri, quiero encontrar una puerta de salida que nos lleve hacia adelante, hacia el futuro”.

Finalmente, Donda afirmó que construcción debe hacerse “entre todos los que queramos una sociedad diferente y tiene que ser de unidad. Cualquier nombre hoy divide entonces no queremos dividir, queremos apostar a la unidad. Hay que estar del lado del pueblo”.