La actividad se desarrollará el martes 16 de diciembre a las 10 horas en Alem 161, en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y de la Subsecretaría de Salud. La propuesta busca promover el acceso a información confiable, cuidados integrales y herramientas para la detección temprana.

La jornada estará a cargo de la licenciada Ana Kachinsky, quien abordará distintos ejes vinculados a la salud sexual, la importancia del testeo oportuno, las prácticas de cuidado y la reducción de riesgos. El objetivo es fortalecer el conocimiento y brindar un espacio de diálogo abierto en el que las personas puedan realizar consultas y despejar dudas.

Como parte de la iniciativa, se realizarán testeos rápidos de VIH, una estrategia fundamental para la prevención y para el acompañamiento temprano en caso de ser necesario. Las pruebas son gratuitas, confidenciales y se llevarán a cabo bajo la supervisión de profesionales capacitados.