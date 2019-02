Buen trabajo del Club Ciclista Argentino en la Vuelta del Chaná

Los pedalistas de la ciudad completaron la exigente competencia de res etapas y una contrareloj individual. Felipe Sack fue el mejor ubicado, quedando sexto en la categoría Sub 23.

Tomaron parte de la competencia casi 200 pedalistas de los principales equipos de Uruguay, también de Brasil y Argentina. La primera etapa se corrió el viernes entre Cardona y Mercedes sobre 92 kilómetros y el ganador fue Lucas Gaday del Alas Rojas de Santa Lucía con un tiempo de 1h53’03”, segundo quedó Matías Presa del CC Cerro Largo y tercero fue Richard Mascarañas del San Antonio de Florida, todos con el mismo tiempo. En dicha etapa, Felipe Sack, Exequiel Bauer, Francisco Viollaz, Joel Rodríguez y Javier Caraballo, todos del CC Argentino llegaron en el pelotón principal con un tiempo de 1h53’10”, junto a Fernando Perrone, que corrió como libre pero forma parte también del equipo de la ciudad. Por su parte, Ignacio Camalé, que también corrió como libre, marcó 2h03’43” y Alejandro Bauer se vio involucrado en una caída y finalizó la etapa con un tiempo de 2h04’44”.

La segunda etapa fue el sábado y se desdobló en dos tramos, primero una etapa de ruta entre Mercedes, Radial La Concordia y regresando a Mercedes, sobre 84 kilómetros, que fue ganada por Pablo Anchieri del CC Carmelo, seguido de Lucas Gaday del Alas Rojas y Matías Presa del CC Cerro Largo, todos con el mismo tiempo de 2h17’37”. Con el mismo tiempo del pelotón arribaron Exequiel Bauer, Francisco Viollaz, Felipe Sack y Javier Caraballo, mientras que Alejandro Bauer marcó 2h19’52”, Joel Rodríguez llegó con 2h20’35”, Ignacio Camalé totalizó 2h21’01” y Fernando Perrone 2h22’52”.

Por la tarde, en la contrareloj individual, el ganador fue Matías Presa del Cerro Largo con 10’46”, segundo quedó Richard Mascarañas del San Antonio con 10’48”, tercero fue Jorge Soto del Ciudad del Plata con 10’51”, cuarto quedó el brasileño Vanderley Melchior del CC Fénix con 10’52” y quinto Agustín Alonso de Juventud de Las Piedras con 10’53”.

El mejor tiempo de los pedalistas locales lo marcó Javier Caraballo con 11’50”, Felipe Sack registró 12’07”, Exequiel Bauer marcó 12’13”, Francisco Viollaz hizo 12’24”, Joel Rodríguez hizo 13’06”, Alejandro Bauer marcó 13’49” y Fernando Perrone marcó 14’05”, en tanto que Ignacio Camalé no fue de la partida.

Finalmente, en la tercera etapa corrida el domingo entre Mercedes, Radial Egaña, Dolores y finalizado nuevamente en Mercedes, el triunfo en la misma fue para Santiago Méndez del CC Fénix con un tiempo de 2h50’39”, dejando segundo a Lucas Gaday del Alas Rojas y tercero fue Facundo Fleytas del Uruguay de Vergara, todos con el mismo registro. También con 2h50’39” llegaron en el pelotón principal Felipe Sack en el puesto 16 y Alejandro Bauer fue 20º, mientras que Javier Caraballo llegó con 2h51’42”, Francisco Viollaz marcó 2h52’41”, Fernando Perrone completó la etapa final con 3h12’38” y Joel Rodríguez empleó 3h13’07”.

En la Clasificación General Individual, Matías Presa del CC Cerro Largo fue el ganador con un tiempo de 7h11’57”, segundo por Richard Mascarañas del San Antonio a 7 segundos, tercero fue Jorge Soto del Ciudad del Plata a 20 segundos, cuarto se ubicó Vanderley Melchior del CC Fénix a 21 segundos y quinto Agustín Alonso de Juventud de las Piedras a 24 segundos, siendo el ganador de la categoría Sub 23.

En el puesto 34 se ubicó Felipe Sack a 1’36” del ganador, Exequiel Bauer clasificó 37º a 1’42”, Javier Caraballo fue 57º a 2’22”, Francisco Viollaz se ubicó 70º a 3’35”, Joel Rodríguez clasificó 103º a 28’01” y Fernando PErrone completó la competencia en el puesto 109º a 30’48” de la punta.

En la categoría Sub 23, Felipe Sack fue sexto, Javier Caraballo se ubicó 10º y Fernando Perrone 19º, mientras que en la Clasificación por Equipos, el CC Argentino finalizó 12º, siendo el ganador el San Antonio de Florida.