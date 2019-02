Cabré y Laurita apuestan a una convivencia en un hogar súper top

Ángel de Brito reveló en LAM que la pareja del momento convivirá en un lujoso country de Pilar.

Las imágenes de Nicolás Cabré y Laurita Fernández disfrutando de las playas de Mar del Plata junto a la pequeña Rufina, hija del actor y la China Suárez, fueron prueba suficiente este verano de lo afianzado que está el noviazgo de los excompañeros de Sugar.

Y ahora Ángel de Britosumó un nuevo dato que confirma el gran momento de la pareja: Nico y Laurita probarán la convivencia.

El conductor contó en Los Ángeles de la Mañana que el galán y la bailarina se mudarán al country club Estancias del Pilar cuando vuelvan de La Feliz, donde ella hace temporada de verano con Sugar.

“Los vecinos del country me avisaron que los vieron. Se van a comprar una casa, De hecho, Cabré vende su casa, juntan unos pesitos los dos y se compran otra casa para convivir. Laurita también se había comprado un departamento el año pasado, pero se lo queda”.

El country que eligió la pareja cuenta con 450 hectáreas rodeadas de naturaleza, divididas en siete barrios exclusivos, tiene tres clubes para hacer deportes, una escuela de actividades hípicas, un Golf Club y un Club House.

Al ser consultada sobre la posible mudanza, Laurita rió nerviosa y bromeó: “Él vive por allá. Yo con los bichos no me llevo muy bien, pero veremos… yo soy más de ciudad. ¿Que si me voy a acostumbrar? Veremos, veremos, ja, ja. Capaz que al mes me ven de nuevo en la ciudad, ja”.