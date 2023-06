Fueron poco más de 80 minutos intensos que dejaron como saldo alegría por el lado del local y desazón por parte del equipo “Rojo” de Concordia. Además de jugadores lesionados, algunos con posible desagarro en los isquitiotibiales y fuertes golpes en las rodillas, las secuelas de lo que por momentos fue una batalla.

Nada le es gratis al “Tricolor” que venía de un triunfo ante Central con un Try de Maul con muy poco por jugar. Y al igual que ante su clásico rival, arrancó perdiendo. A los 7´un Try de Lucas Ortega adelantó a los de la “Capital Nacional del Citrus” que por suerte, para Carpinchos, falló en la conversión. Poco después igualó Lucas Aleu con un try y el mismo jugador con un penal adelantó a Carpinchos que se ponía arriba 8 a 5. A cuatro del cierre del primer tiempo, otra vez en acción Lucas Ortega para apoyar un nuevo try para la visita que pasaba al frente 10 a 8. Franco Graziano no falló en la conversión y Espinillos se fue al descanso arriba 12 a 8.

Carpinchos fue en búsqueda de un try que lo pusiera al frente del tablero y lo logró. Fue Lucas Álvarez el que apoyó y Lucas Aleu, clave en el triunfo, el que acertó en la conversión para dar vuelta la historia, pero Espinillos tenía algo más para dar.

Fausto Maximiliano anotó un try para los de Concordia que volvían a mandar en las cifras por dos puntos solamente, dado que falló en la conversión. Carpinchos se le fue a la yugular y a falta de 15 para el cierre, Lucas Aleu pidió palos en un penal y no falló: arriba Carpinchos por uno. En el tramo final del encuentro, Lucas Aleu, en una tarde soñada anotó el último try de la tarde que le estaba dando paso a la noche.

Con las últimas luces, Espinillos arrinconó a Carpinchos. Lo tuvo contra el Ingoal y pese a mover la guinda, no pudo vulnerar el cerrojo y los tackles de Carpinchos que exhaló profundo cuando el juez Figueredo marcó el final del mismo con el triunfo de Carpinchos 23 a 17.