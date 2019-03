Carrazza criticó el proyecto del Mercado del Munilla: “Es un gasto sin sustento legal”

El precandidato a Intendente por el movimiento vecinal Gualeguaychú Entre Todos considera que la iniciativa presentada por el Municipio no involucra a los privados y que en caso de concretarse generará una competencia desleal con los comercios ya existentes.

Durante el discurso de inicio de sesiones, el intendente Martín Piaggio anunció la construcción, con fondos 100% municipales, del Mercado Municipal del Munilla, una obra que se situará estratégicamente en un sector en que el gobierno local afirmó que “apuesta para su crecimiento y desarrollo”.

Ahora, el precandidato a Intendente por el movimiento vecinal Gualeguaychú Entre Todos, Domingo Carrazza, cuestionó esta iniciativa y considera que no sólo que el proyecto no contempla los beneficios que el oficialismo anunció el pasado 7 de marzo sino que sino que además puede acarrear grandes perjuicios al sector comercial.

“El Mercado del Munilla no es un proyecto público privado, como se dijo. Para que exista una inversión pública y privada debe de existir un consenso entre los ambos sectores, es decir, un pre-acuerdo entre el Municipio y los posibles interesados en invertir allí, como comerciantes y gastronómicos”, especificó Carrazza

“Si la inversión privada no existe, en realidad esto marca un nuevo gasto municipal, que en vez de favorecer el desarrollo comercial de la ciudad producirá una clara competencia desleal con todos los negocios y comercios existentes, porque estos locales a concesionar o alquilar no tienen ninguna inversión inicial, no se estipula el pagos de tasas e impuestos y tal vez tangan otros beneficios por estar en el espacio público”, criticó Carrazza.

El candidato del vecinalismo consideró que si la iniciativa avanza se realizará con “fondos de todos los gualeguaychuenses” pero que tendrán fines privados. “Todo será a discreción del Intendente, sin ninguna ordenanza que autorice la ocupación del espacio público, la construcción y su posterior explotación con fines privados”, reprochó.

“Estamos en presencia de un nuevo gasto municipal por contratación directa, sin ningún tipo de sustento legal, por lo menos no conocido por la comunidad. Sería una construcción comercial que rodea un patio con 30 locales y 3 bares. Solo se sabe que va a estar enclavado en al área del arroyo Munilla, que va a costar 10 millones de pesos al Municipio y que lo va a construir una cooperativa. Nada más”, amplió.