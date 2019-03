El candidato a intendente por el vecinalismo recorrió el barrio Curita Gaucho. Allí conoció a los vecinos de la zona, dueños de sus casas, pero que al estar en uno de los lugares más aislados de la ciudad se sienten abandonados y sufren la falta de servicios esenciales.

En una de sus ya cotidianas caminatas, Domingo Carrazza, candidato a intendente por el movimiento vecinalista Gualeguaychú Entre Todos, llegó con varios de los que componen su lista de concejales al barrio Curita Gaucho, una zona ubicada alejada del centro, donde muchos de los vecinos del lugar lograron ser propietarios, pero que la falta de servicios y los problemas en el acceso los dejan en un estado de vulnerabilidad constante.

“El barrio Curita Gaucho está ubicado a unos 5 kilómetros del centro de Gualeguaychú, y para llegar se debe tomar un camino de tierra en el cual se deben sortear muchos obstáculos. Llegamos a un lugar donde viven familias que encontraron la tranquilidad de una vivienda, pero que perdieron otras cuestiones esenciales para vivir dignamente”, afirmó Domingo Carrazza.

“En el barrio Curita Gaucho las personas tienen casas, pero viven lejos, sin medios de transporte, con poco y nada de iluminación, sin accesos seguros, sin contención en salud, sin escuela”, reflexionó Carrazza y agregó: “Por más que tengas una casa, si no vivís dignamente el problema continúa. Por eso las políticas habitacionales deben promover a la persona. El problema habitacional no se soluciona solamente con la vivienda, sino también teniendo acceso a todos los servicios esenciales y vitales. Eso es ser parte de una comunidad, de lo contrario sos un barrio aislado, alejado y, en consecuencia, abandonado- Una política sin promoción humana no ayuda, al contrario, trae más problemas que después cuesta mucho más resolver”.

“En este sentido, el vecinalismo propone otro tipo de políticas: vamos a basarnos en la dignidad de la persona, donde el vecino es el centro del proyecto y de esta manera podremos satisfacer de manera completa sus necesidades. Es por eso que estamos recorriendo las calles, caminando por todos los rincones de la ciudad: solo escuchando a los vecinos podremos atender y entender cuáles son sus necesidades reales, las cuales comenzamos ya mismo a buscarle una solución para poder resolverlas el día de mañana. Esa es la tarea”, concluyó Carrazza.

“El rostro de las personas denota alegría por haber logrado tener un techo, una casa, pero cuando le preguntamos si tienen todo lo demás, sus miradas cambian y sus palabras reflejan otra realidad”, afirmó.

Entre las falencias que viven los vecinos de esa zona, se destaca la falta de iluminación en los accesos al barrio y la falta de transporte público para poder llegar al centro de Gualeguaychú.

“Estamos aislados porque no entra ningún colectivo”, afirmó una vecina del Curita Guachu mientras trata de peinar a su hijo para que se vaya a jugar la plaza, un terreno de diez por veinte metros, abandonado y con altos pastizales alrededor.

Según Carrazza, “las casas amplias fueron construidas por cooperativas, pero muchas se llueven, y nadie les resuelve el problema de arreglarlas a pesar de la garantía que tienen y el compromiso del Estado, que prometió ocuparse”.

“No queremos arreglarla porque nos dijeron que iban a venir a solucionarlo, pero hasta ahora no aparecieron”, le contó una pareja joven al vecinalista durante la recorrida por el barrio.

Otro de los problemas que vive latente en una zona tan aislada es la falta de asistencia médica y sanitaria. En este sentido, una habitante de la zona le relató a Carrazza su drama. “Me contó que su hijo de tres años tiene un problema en el corazón, y que por eso no quería vivir tan lejos. Nos dijo que si se pone nervioso y corre riesgo de tener un paro, y acá no hay salita de primeros auxilios. El Centro de Salud está demasiado lejos, y sin colectivos que te puedan acercar, la situación que vive esta mujer y su hijo son demasiado peligrosa”, compartió.