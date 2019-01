Carrazza: “Queremos presentar un proyecto serio para la gente”

Oscar Carrazza es el referente de un nuevo partido vecinalista que plantea construir un espacio horizontal y abierto. Criticó el modo de trabajo cooperativo y pidió elaborar una Carta Orgánica para que haya reglas claras.

Los tiempos se han acortado para la campaña electoral porque en abril los entrerrianos irán a votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De cara a esta fecha clave, Oscar Carrazza relató en ElDía desde Cero que se están reuniéndon y escuchando a las instituciones intermedias como clubes y organizaciones sociales para sumar vecino con distintas preocupaciones y potencialidades.

“Estamos creciendo en cantidad de gente y en temas a abordar”, destacó Carrazza, precandidato a Intendente de Gualeguaychú, quien deberá enfrentar a dos oficialismos: Por un lado a Martín Piaggio, referente del PJ local y actual intendente y a Javier Melchiori, quien cuenta con el respaldo del gobierno nacional.

En cuanto al trabajo preelectoral, Carrazza contó que “se acerca la gente para sumarse porque saben que no vengo de estar enquistado en la política, entonces saben que están hablando con un par que se decidió a trabajar por mi vocación de servicio”.

“Participar en un partido tradicional es mucho más fácil; pero ir por fuera de las estructuras es más difícil. Ellos tienen la cuestión económica, no es sólo lo político. Es un gran aparato que se traduce en muchos aspectos”, expresó el referente del partido vecinalista “Gualeguaychú entre Todos”.

Destacó que “en la gente hay enojos y críticas, pero nosotros queremos plantear un proyecto que sea serio y seguro para no ser más de lo mismo. Vemos que hay una gran receptividad porque charlamos en la casa de los vecinos, no hay doble discurso ni doble escenario. Construimos todo en forma horizontal”.

En cuando a la gestión municipal actual, opinó que observa “desinteligencias en la ciudad que son previsibles y pueden resolverse pero no con un Estado absorbente, sino con un Estado que ayude a que los emprendedores, los clubes y las instituciones intermedias, logren sus propios proyectos”.

Además, destacó que “aparte de la planta permanente de la Municipalidad, tenemos más de mil personas entre cooperativistas, contratados y monotributistas. Esto es algo muy complicado y es difícil acceder al número real. Hay mucha gente que no tiene trabajo y la Cooperativa es una manera de dar una mínima solución, pero esto está muy discutido porque se está evaluando si esta estructura es totalmente legal”.

“Me preocupa que en esas cooperativas haya gente que gana muy poca plata; porque lo que se gana hay que dividirlo en partes iguales y hoy por hoy, no sé si se está dando”, alertó.

Finalmente, opinó que “el Municipio podría ser un gran motor de emprendimientos, pero con reglas claras; no para algunos amigos sí y para otros no. No digo que esto esté pasando, pero para que todo sea transparente también es necesario contar con una Carta Orgánica”.