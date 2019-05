Carrió sostuvo que en Entre Ríos “abandonaron a la gente de Cambiemos”

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió aseveró que en Entre Ríos “nadie defendió” al presidente Macri y los candidatos de Cambiemos fueron abandonados, al tiempo que aseguró que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio es el responsable de la alta intención de voto del gobernador Gustavo Bordet. Anticipó que acompañara a Atilio Benedetti a pesar de vaticinarle una derrota en las elecciones generales.

Carrió aseguró en la noche del miércoles en una entrevista con el canal TN que tiene “un cansancio moral muy grande”. “Sé que en la derrota no tuve a nadie. Pero estuve siempre en la derrota de otros. Nunca me importó el porcentaje, porque lo importante es la lucha”, precisó.

“Así que ahora voy a acompañar a todos los candidatos” de Cambiemos en las provincias, adelantó y volvió a cargar contra Rogelio Frigerio asegurando que postulantes del Justicialismo “por obra del propio ministro del Interior tienen mayor intención de voto, como Bordet en Entre Ríos”

“No hubo nadie de Cambiemos que dijera ‘este dinero viene del Gobierno nacional’. Nadie defendió a Macri ahí. Y a la gente de Cambiemos la abandonaron ahí. No pueden reivindicar nada. Igual que en Córdoba, donde se ven las obras fabulosas de (el gobernador Juan) Schiaretti, pero nadie dice que es gracias a la coparticipación y a la renovación del Gobierno de Macri”, enfatizó

“Estamos frente a una injusticia”, remató.

De igual manera, indicó que está enojada con el Presidente “estoy jugando con Macri. Yo lo voy a sostener ahora, porque es difícil. Cuando mejore, porque baja la inflación y tomemos algunas medidas, yo no lo voy a acompañar porque no me gustan las victorias. En la victorias están todos”, concluyó. (APFDigital)