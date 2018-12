Caso Darthés: “No me parece oportuna una vuelta en el corto plazo”

El 20 de diciembre pasado,Juan Darthés (54) voló sorpresivamente a San Pablo, acompañado por uno de sus hijos, tras la grave denuncia por violación hecha por Thelma Fardin (26). Instalado en Brasil -su país de nacimiento- y alojado en la casa de un familiar, el actor intentó evitar sin éxito el repudio del colectivo de actrices argentinas y sus pares brasileñas.

Fernando Burlando reveló que mantuvo una comunicación con Darthés y contó detalles de su vida al otro lado de la frontera. “Me parece que estaba un poco más animado. Salir de este foco de críticas y noticias le hizo bien. Hablé temprano con él”, dijo el abogado en Pamela a la Tarde.

Además, Burlando desestimó el método de escraches por redes sociales y en lugares puntuales de San Pablo. “Es tan grande Brasil y es tan desconocido Darthés allá que no sé si la mecánica de escrache va a generar algo en él. Yo no tenía ni idea… Es tan grande Brasil y él no es conocido allá…”, comentó, al enterarse de que varias mujeres habían pegado retratos del actor en la sede del Banco Nación argentino en San Pablo.

“Salir de este foco de una hoguera mediática, y permanentemente estar oyendo cosas feas y malas para él me parece que le genera cierta tranquilidad. Acá el tema sigue candente, pero la lejanía fue una decisión acertada para su psiquis. Yo se lo dije el primer día que nos consultó, le aclaré que la Argentina se iba a transformar en una enfermedad para él. Era imposible encaminar su vida en lo inmediato”, agregó sobre la decisión de Darthés de partir.

Sobre el final, Burlando habló de la información que asegura que el actor está empleado en el restaurante de un familiar. “No creo que esté trabajando. Que yo tenga conocimiento, no”.

“No me parece oportuna una vuelta en el corto plazo a la Argentina”, completó el abogado, y desmintió una crisis del actor con su esposa, María Leone, quien viajaría en los próximos días a acompañarlo.