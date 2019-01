Cassiano barrios se quedó con el título del Nocturno de Colón

El juvenil piloto de la ciudad fue el mejor en la sumatoria de las dos fechas del tradicional torneo nocturno que finalizó el sábado en el Cicle Club Colón, con la presencia de más de 100 pilotos.

Cassiano Barrios tuvo una buena labor, recuperándose luego de un cuarto puesto en la primera manga, ganando la segunda prueba, quedando segundo en la sumatoria de puntos y alcanzando el campeonato, luego de haber ganado la primera fecha disputada hace dos semanas.

RESULTADOS FECHA 2

Categoría MX1: 1° Marcos Trossero (Santa Fe); 2° Leandro Campitelli (Buenos Aires); 3° Javier Follonier (San José); 4° Fabio Simoni (Carlos Pellegrini); 5° Santiago Facello (Paraná).

Categoría MX2: 1° Mateo Bearzi (Paraná); 2° Martín Ferrari (San Justo); 3° Tomás La Cava (Buenos Aires).

Categoría MX3A: 1° Javier Follonier (San José); 2° Cristian Búa (Luján); 3° Germán Boris (Campana).

Categoría MX3B: 1° Omar Rizzo (La Plata); 2° Joaquín Negri (Concordia); 3° Ariel Canteros (Luján); 4° Diego Hillairet (Paraná); 5° Fernando Lijo (Boulogne).

Categoría MX3C: 1° Esteban Chappuis (Salto ROU); 2° Tomás Rutigliano (La Plata); 3° Carlos Silvestre (Paraná); 4° Gabriel González (Wilde).

Categoría 85cc: 1° Francisco Pasutti (Colón); 2° Cassiano Barrios (Gualeguaychú); 3° Lucas Rosso (Avellaneda); 4° Gerónimo Núñez (Corrientes); 5° Tobías Follonier (San José).

Categoría Intermedia: 1° Claudio Bonzi (R. del Tala); 2° Germán Boris (Luján); 3° Valentino Martínez (Corrientes); 4° Emanuel Hauteville (C. del Uruguay); 5° Pablo Darcángelo (La Plata).

Categoría Enduro Calle: 1° Silvio Degeneve (San José); 2° Nicolás Rodríguez (C. del Uruguay); 3° Pablo Caire (C. del Uruguay); 4° Alejandro Francou (Caseros).

Categoría Debutantes: 1° Silvio Degeneve (San José); 2° Adrián Degeneve (San José); 3° Horacio Sittner (Aldea San Antonio); 4° Luciano Damonte (Colón); 5° Pablo Caire (C. del Uruguay).

Categoría Promocional: 1° Emanuel Hauteville (C. del Uruguay); 2° Pablo Darcángelo (La Plata); 3° Valentino Martínez (Corrientes); 4° Lautaro Sacks (Nogoyá); 5° Bruno Marchioni (La Plata).

POSICIONES FINALES

Categoría Debutantes: 1° Silvio Degeneve 77 puntos; 2° Adrián Degeneve 55.

Categoría Promocional: 1° Valentino Martínez 72 puntos; 2° Pablo Darcángelo 66.

Categoría Intermedia: 1° Claudio Bonzi 72 puntos; 2° Emanuel Hauteville 61.

Categoría MX3A: 1° Javier Follonier 80 puntos; 2° Claudio Bua 66.

Categoría MX3B: 1° Omar Rizo 77 puntos; 2° Ariel Canteros 56.

Categoría MX3C: 1° Tomás Rutigliano 66 puntos; 2° Gabriel González 65.

Categoría Enduro Calle: 1° Silvio Degeneve 80; 2° Pablo Caire 64.

Categoría 85cc: 1° Cassiano Barrios 73 puntos; 2° Francisco Pasutti 71.

Categoría MX2; 1° Mateo Bearzi 74 puntos; 2° Martín Ferrari 47.

Categoría MX1: 1° Marcos Trossero 74 puntos; 2° Leandro Campitelli 67.