Castiglioni: “Lo del Municipio con la CODEGU es ideológico: se quedaron en los ’70” 

El histórico dirigente criticó al Intendente por el desfinanciamiento de la Corporación del Desarrollo la creación del Buró Productivo. Además, argumentó que “fue por intereses políticos” la salida del Colegio de Abogados.

En una semana donde la Corporación del Desarrollo mostró sus divisiones luego de la salida del Colegio de Abogados, el presidente durante 29 años de la CODEGU respondió a las críticas que se hicieron contra la institución y sostuvo que la salida de estas dos entidades “fue por interés político”, responsabilizando al Ejecutivo municipal por este accionar.

“La gestión municipal parece no tenerle ningún afecto a sector privado, que es el motor que mueve a la comunidad. La creación del Buró Productivo tiene como motivación hacer una entidad paralela a la Corporación del Desarrollo, y es por eso que le ha quitado los escasos fondos que siempre envió”, reprochó Castiglioni en declaraciones al ciclo radial ElDía desde Cero.

El dirigente hizo así referencia a la decisión de la gestión del intendente Martín Piaggio de noviembre pasado, cuando retiró los fondos a CODEGU para derivarlos al Buró Productivo. Pero ahora, con la salida de los abogados, sostuvo que son parte de un plan para debilitar a la Corporación: “Hay una motivación política”, manifestó.

Sin embargo, Castiglioni apunta que el meollo de la cuestión radica en el pensamiento del intendente Piaggio y su modo de actuar: “Hay una motivación más importante, que es la ideológica, y eso es lamentable. Es mi opinión y lo digo a título personal, pero me parece que acá hay un trabajo filosófico muy desaconsejable a los tiempos a los que estamos viviendo. Nos quedamos en los años 70 y eso a Gualeguaychú no le conviene”, afirmó.

“El Municipio actúa así con muchas instituciones, todo para privilegiar el Buró Productivo. Los fondos que hoy no recibe CODEGU son claves para posicionar a Gualeguaychú como una ciudad industrial que tiene la posibilidad de incorporar 50 empresas más al Parque Industrial (PIG). Pero no, estamos desperdiciando esta oportunidad por un capricho del Intendente”, señaló.

El dinero que el Estado municipal derivaba a la CODEGU proviene de la creación de una sobre tasa destinada para la promoción industrial con el fin de conseguir nuevas radicaciones fabriles en el PIG y generar empleo genuino en la ciudad.

“Esos fondos no son de él (por Piaggio). Hoy pediría que se eliminara el adicional de promoción industrial porque no se está cumpliendo con el objetivo. Por el contrario: ha sido burlado la meta porque va a ir a un Buró Productivo, que va a ser una burocracia que no sirve para nada”, renegó.

Finalmente, Castiglioni se refirió a los dichos de Ignacio Pérez Nuñez, presidente del Colegio de Abogado, quien tras la renuncia de la institución que dirige a la CODEGU tuvo críticas muy duras con la institución: “Sus palabras me causaron dolor y reflejan ingratitud, porque algo hemos mucho por la ciudad desde la Corporación del Desarrollo. De los 29 años que estuve en la presidencia, 19 estuve sin cobrar un peso, poniendo todo lo mío a disposición. No hay en Argentina una entidad que agrupe a más de 28 instituciones locales para que trabajen en conjunto. No existe eso en ningún otro lado”, informó y resaltó: “Creo que CODEGU es la institución que más puestos de trabajo privado ha creado en los últimos 50 años”.