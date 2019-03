Castrillón pidió procesos rápidos y secretos para que no se filtren a la prensa

En su discurso de apertura del año judicial, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Aroldo Castrillón, destacó que el Poder Judicial mejoró el servicio de justicia tras una “etapa de turbulencia”.

El titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia Emilio Aroldo Castrillón sostuvo este martes, en el acto que se realizó en el Palacio de Tribunales, que el Poder Judicial ha encontrado soluciones ante las críticas, aunque consideró que muchas de las que se le propiciaron fueron injustas.

En su extenso discurso, Castrillón destacó avances, pero también hizo pedidos al gobernador Gustavo Bordet y a los legisladores provinciales. Al mandatario, presente en el acto, le agradeció por el acompañamiento en la concreción de proyectos de obras y también le requirió que se liberen los fondos para realizar las que faltan. A los legisladores, en tanto, les pidió que aprueben leyes que le den herramientas a los jueces para “resguardar garantías” de las personas sujetas a investigaciones.

En ese punto, cuestionó que algunas causas judiciales en proceso se publiquen en los medios de comunicación cuando aún los investigados ni siquiera están imputados. La crítica fue principalmente a los miembros del Ministerio Público Fiscal. “Si se lo comienza a investigar y sale en todos los medios de prensa y lo lee mi hijo, este dice ‘papa qué te robaste’. El secreto de la investigación penal preparatoria es clave. Se puede investigar lo que sea pero en secreto. Una vez que se exteriorice que sea público, lo ponemos en pantalla”, dijo y señaló que los casos que se ventilen en pleno proceso pueden causar un “daño irreparable”.

El pedido que formuló Castrillón es el dictado de leyes que garanticen que no se violen derechos durante un proceso penal. Mencionó que hoy al juez no se le pone un límite muy claro. “Si las leyes me permiten transgredir, yo transgredo. Si las leyes me acotan los plazos y las garantías, yo lo puedo garantizar. Depende de los legisladores, no de nosotros. Si un legislador dice hasta dónde voy, indudablemente ese será mi limite”, remarcó.

En ese punto cuestionó que algunos encausados estén durante mucho tiempo investigados, es decir bajo sospecha, y que el proceso se alargue tanto que cause un “daño irreparable”.

Por ello, solicitó que las investigaciones que realice el Ministerio Público Fiscal no se publiciten en los medios de comunicación cuando recién se ha comenzado la pesquisa.

“Si sale en todos los medios de prensa y lo lee mi hijo, dice ‘papa qué robaste’”, señaló a modo de ejemplo. “El secreto de la investigación penal preparatoria es clave. Se puede investigar lo que sea pero en secreto”, dijo y agregó que una vez que se haya avanzado se lo “exteriorice”.

A su vez, destacó que en la provincia no existe funcionario público que no haya sido sometido a investigación. “No pueden decir que no haya un funcionario que no se haya publicitado un hecho apenas iniciado. Lo cierto es que nosotros tenemos que resguardar las garantías, y a los jueces le tienen que dar las herramientas para resguardar las garantías”, peticionó.

Asimismo, planteó que actualmente se observa que algunos funcionarios judiciales dan primero la noticia y luego se ve “cómo marcha el proceso”. “Creo que es causa de destitución el otorgar una noticia en forma textual dentro de un expediente en un caso sensible o en caso que afecte niño, niña, adolescente o mujeres. Pero no soy legislador, sino lo promovería”, postuló.