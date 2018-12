Catriel Soto, un entrerriano con sueños de campeón

El mejor ciclista de montaña del país estuvo en Gualeguaychú y dejó sus sensaciones sobre su notable carrera, el futuro y los desafíos: conseguir la plaza para disputar su tercer Juego Olímpico.

El colonense Catriel Soto es desde hace años el mejor ciclista de montaña del país. Campeón Argentino en los últimos diez años, ha tenido la posibilidad de radicarse en Europa para competir en forma profesional y ha representado al país en compet4encias internacionales y en dos Juegos Olímpicos.

De paso por Gualeguaychú, en los últimos días de sus vacaciones en su provincia, Catriel charló con ElDia sobre la realidad del ciclismo a nivel mundial y acerca del crecimiento que ha tenido en todo el país y también en Entre Ríos.

¿Qué es de la vida de un entrerriano profesional del Mountain Bike y radicado en España?

Soy el único argentino que compite en Europa hace varios, que eligió un deporte de montaña siendo oriundo de Entre Ríos, pero es una cuestión de ponerse objetivos y para mí, siempre fue un objetivo claro ser profesional del ciclismo de montaña.

Desde la primera vez que me invitaron a correr una carrera que se organizó en Colón fueron apareciendo las primeras posibilidades para competir en distintos puntos del país. Yo tenía un contrato con mis padres, que era terminar el secundario. Cuando lo terminé, siempre tuve decidido que quería ser profesional de este deporte, primero me radiqué en Italia, donde en principio fui por tres meses y enseguida me ofrecieron un año de contrato profesional. Lo tomé como un premio a todo el esfuerzo que había hecho antes.

¿Cambió tu vida cuando te convertiste en profesional?

Cambió mi vida y me di cuenta que ser profesional lleva otras cuestiones, no solamente subirte a la bici, entrenar y competir. Cambió el estilo de vida, tuve que cuidarme en un montón de cosas, llevar un tipo de vida ordenado, profesional en todo sentido. Y me encantó esa forma de vivir y de dedicarme al deporte, me adapté rápido y al mes que llegué a Italia me ofrecieron quedarme toda la temporada en el equipo y con un contrato profesional. Lo charlé con mis padres y me enfoqué en lo que había soñado toda la vida, ser profesional del ciclismo de montaña.

¿Siempre representaste al país en todas las competencias?

Eso siempre lo tuve claro también, para mí representar a mi país es un orgullo enorme y afortunadamente he tenido posibilidades muy buenas de competir, en campeonatos mundiales, panamericanos y en dos Juegos Olímpicos.

Si bien en algunos casos no se tiene la estructura que uno desearía para poder competir, los colores nacionales siempre están por sobre todos esos problemas y viajo con alegría y orgullo a poder representar al país