Central busca mejorar su juego y cerrar la serie ante Regatas

Luego de ver como se le escapó el partido en un flojo cierre, el equipo de Mariano Panizza buscará un triunfo esta noche para cerrar la serie y meterse en el playoff nacional. El choque irá a las 21.30 en el gimnasio de Regatas.

Quedó algo de bronca por un mal cierre y por dejar escapar un partido que parecía controlado, pero Central no debe darse tiempo a lamentos y ya está enfocado en el choque de hoy ante Regatas, en el que buscará terminar la serie y meterse en el playoff nacional.

El partido del martes quedó como un mal recuerdo, especialmente por un flojo cierre, que tuvo al Rojinegro sin poder convertir en los últimos tres minutos de partido, en los que Regatas reaccionó a puro triple para mandar la definición al suplementario.

Fue un partido raro, porque defensivamente Central no puede reprocharse nada, bajó el goleo de su rival, controló bien el juego interior, sin dejar prevalecer a Mendoza y Saavedra y por momentos, también fue buena la defensa en el perímetro de los Celestes, que perdieron muchas pelotas y seleccionaron mal los tiros. El problema estuvo del otro lado, con una noche olvidable en porcentajes de campo, muchas pérdidas y jugadores que estuvieron muy por debajo de su nivel, como Forastieri, Madera y Capponi.

Central deberá volver a proponerse defender con la misma intensidad del martes, tiene claro la forma en la que podrá bajarle el goleo al equipo uruguayense. Necesita paciencia para jugar algunas ofensivas, recuperar individualmente a jugadores fundamentales y seguir apostando al tremendo nivel mostrado por Sebastián Bernasconi en el poste bajo. El pivot ha sido determinante siempre, el martes anotó 30 puntos y fue el motor del equipo cuando las ofensivas no pasaron por un buen camino, solucionando problemas y generando segundas situaciones de conversión, casi todas producto de rebotes ofensivos y posteriores conversiones.

Central pasó la página tras la derrota del martes. Sin dramatizar, el equipo se volvió a enfocar en lo que viene y esta noche tendrá por delante una inmejorable oportunidad para cerrar la serie y seguir en carrera detrás de su objetivo. Seguramente acompañado por una muy buena cantidad de hinchas, tal como pasó el martes, el Rojinegro querrá poner el broche final de la llave y ponerse a pensar en lo que viene.

PROGRAMACIÓN

Conferencia Norte

21.30 Regatas Uruguay – Central Entrerriano (Árbitros: V. Peruchini y N. Raggio)

21.30 Atlético Tala – San Martín CC (Árbitros: M. Pietromónaco y A. Cassina)

21.30 Atlético Saladas – Atalaya de Rosario (Árbitros: F. Di Giulio y G. Estigarribia)

Conferencia Sur

22.00 Independiente Oliva – Villa Mitre BB (Árbitros: A. Murski y A. Briceño)