Central cambió justo a tiempo y pasó por arriba a AMAD

El Rojinegro jugó un estupendo segundo tiempo, pasando por arriba a su rival y ganando 96-72 para colocarse dos juegos arriba. De la mano de un fantástico Nacho Fernández y con buenos aportes de todos, el equipo de Panizza dio un buen paso.

Daniel Serorena

Tal como ocurrió en el primer partido, AMAD le generó muchas complicaciones a Central. En defensa volvió a neutralizarle el camino al juego interior, obligando a los de Panizza a tomar tiros mal seleccionados.

Ofensivamente, lo correntinos encontraron buenas respuestas en el juego interior, especialmente en Luciano Pozzer, que desniveló sobre sus defensores y se ofreció como una buena vía de gol, para que los visitantes tomen diferencia. Central siempre respondió, más con arrestos individuales, algo de Madera y un par de buenas acciones de Nacho Fernández, pero le costó el partido, estuvo incómodo y por eso AMAD, aferrándose a su libreto y sin apartarse del mismo, cerró arriba 20-18 al cabo del primer cuarto.

La rotación no le dio buenas respuestas al Rojinegro, solamente Capponi apareció con dos triples, pero el resto no ofreció soluciones a los problemas que le generó AMAD. Ludueña impreciso para conducir, Ledesma perdiendo más de lo que ganó en el juego interior, las expectativas del equipo de Panizza se centraron en un buena defensa, que solamente sufrió con el buen partido de Pozzer, pero después tuvo claridad y firmeza para negarle tiro exterior a Mora y Aguirre.

Recién en el final del cuarto, con un triple de Ludueña tras un gran rebote ofensivo de madera y con dos buenas defensas, Central logró acomodar las cosas y, aún sin jugar bien, terminó quedándose arriba en el tablero cuando se fueron al descano largo, con ventaja 36-34 para los locales, pese a un triple que no le convalidaron los árbitros a Mora justo en la última pelota del parcial.

En el segundo tiempo apareció el Central que todos fueron a ver. Firme en defensa, clarísimo en ofensiva con Nacho Fernández asumiendo la conducción y haciendo jugar a todo el equipo. Apareció el tiro a distancia, también apareció Bernasconi en el juego interior y también madera y Forastieri lastimaron cuando fueron hacia el aro y de a poco el equipo fue despegándose en el tablero, marcando diferencias sobre AMAD, que sintió el esfuerzo y pocas veces pudo complicar a un Central muy superior.

Con Nacho Fernández haciendo de todo, llevando de la mano al equipo y sumando tiro a distancia y asistencias para los cortes al canasto de sus compañeros, Central se fue despegando y con un triple de Matías Caire en la primera que tocó, el Rojinegro se fue al cierre del tercer cuarto ganando 64-51.

En el último cuarto Central aceleró en los primeros tres minutos y terminó liquidando a su rival. Con Nacho Fernández tremendo, asumiendo protagonismo en la conducción y además sumando con el tiro a distancia, muy bien acompañado por Bernasconi y Madera, más el oficio del capitán Forastieri y Capponi, que además de tiro a distancia le dio buenos pasajes defensivos al equipo. AMAD sintió la exigencia y en el segundo tiempo vio como Central lo dominó de punta a punta, apenas un par de acciones de Mora, el coraje de Reinick y el goleo de Pozzer, pero demasiado poco como para poder hacer frente a un Central que se mostró superior y le hizo pagar caro cada distracción a los correntinos.

Central recuperó su juego y tuvo un segundo tiempo estupendo, para quedarse con el segundo punto de la serie. El martes en Goya irá por el punto que le permita pasar de ronda y seguir ilusionando a todos con un gran torneo.

FICHA

Central Entrerriano 96

I. Fernández 20

A. Forastieri 10

A. Madera 16

G. Córdoba 6

S. Bernasconi 14

N. Ledesma 4

L. Capponi 16

T. Ludueña 4

M. Caire 6

DT: Mariano Panizza

AMAD de Goya 72

S. Mora 14

G. Espíndola 8

F. Aguirre 12

L. Pozzer 19

A. Reinick 8

P. Mayer 5

A. Pan 5

S. Rossi Perret 1

DT: Juan López Ríos

Estadio: José María Bértora – Parciales: 18-20; 36-34; 64-51 – Árbitros: G. Grondona y R. Morales