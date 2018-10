Central cayó ajustadamente contra BH en el Bértora

El equipo rojinegro perdió 73-72 con BH en un cierre ajustado. Matías Novello sobresalió en los gualeyos con 25 puntos.

En un nuevo amistoso de pretemporada, Central Entrerriano cayó frente a BH 73-72 ante una buena concurrencia en el Bértora.

Central tuvo un buen arranque 8-1 con Bernasconi dominando el juego interior y Fernández lastimando a distancia. Sin embargo BH pudo ajustar su defensa y encontró goleo en Gerez para nivelar el juego.

Tras un primer cuarto favorable 17-15, Central tuvo una buena respuesta desde la banca. Los ingresos de Capponi y Caire le dieron goleo a distancia y el rojinegro se despegó en el tablero. Sin embargo, las apariciones de Matías Novello en ataque y una sensible mejoría en defensa, hicieron que BH se recupere y se coloque nuevamente en juego, equilibrando las acciones y llegando al entretiempo con Central al frente 37-34.

En el segundo tiempo fue parejo, con errores repartidos y BH sosteniéndose en el juego con la buena conducción de Puñet y el oficio de Novello, que marcó diferencias en ofensiva. Central no pudo encontrar respuestas en el juego interior, un par de triples lo mantuvieron al frente pero dentro de otro contexto de juego.

Al último cuarto entraron con el rojinegro arriba 53-52. BH de la mano de Novello (25 puntos) y un correcto aporte del juvenil Eckert se puso al frente en el tramo de quiebre.

Central respondió con un triple de Capponi (17 tantos con 5 triples) y otro de Córdoba que lo devolvieron arriba. En la última pelota, Novello convirtió un doble y cuando Central buscó a Bernasconi adentro para ganarlo, al pivot lo pararon con falta pero los árbitros no sancionaron.

El miércoles en Gualeguay, Central devolverá la visita a BH para cerrar sus amistosos y aguardar el debut en el Torneo Federal.

Síntesis

Central Entrerriano (72)

I. Fernández 3, A. Forastieri 15, A. Madera 14, G. Córdoba 8, S. Bernasconi 8 (FI) T. Ludueña 2, N. Ledesma 5, L. Capponi 17, M. Caire 3. Entrenador: Mariano Panizza

BH (73)

S. Puñet 9, M. Gómez 3, J. Fernández 3, L. Gerez 11, I. Chale 4 (FI) M. Novello 25, J. Lerosse 0, L. Eckert 10, I. Echeverría 8. Entrenador: Nicolás Scheppens

Paciales: 17-15; 37-34; 53-52

Árbitros: Javier Mendoza y Ezequiel Macías