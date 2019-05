Central jugó un notable segundo tiempo y se puso dos juegos arriba

El Rojinegro tuvo un segundo tiempo estupendo, pasó por arriba a Regatas y le ganó 100-80 para colocarse dos partidos arriba en la serie. Bernasconi con 27 puntos fue determinante, aunque todo el equipo respondió con acierto cuando hubo que recuperarse tras un primer tiempo en el que fue superado por su rival. El martes será el tercer juego y el Rojinegro buscará cerrar la serie y seguir en carrera.

Por Daniel Serorena

Invita a ilusionarse Central. Tiene juego, le sobra coraje y su gente lo entendió. Alentó a morir, aplaudió al equipo y se fue esperanzada con poder cerrar la historia el martes en Concepción, empujada por un equipo que sabe muy bien lo que quiere y tiene sobrados argumentos para ratificarlo en la cancha.

Tal como pasó en el primer juego, Regatas volvió a apostar a hundir la pelota y de nuevo el capitán Facundo Mendoza respondió con acierto, esta vez bien acompañado por Saavedra que fue titular y respondió con acierto. Del lado de Central, también la elección fue jugar interno, Seba Bernasconi se despachó con los 12 primeros puntos del Rojinegro, en un arranque de partido en el que los perimetrales pasaron la bola y tomaron pocos tiros, especialmente Regatas, que tuvo como principal argumento ofensivo el juego interior.

Central empezó a tener algunos problemas defensivos, complicándose con los cortes de Mendoza desde el poste medio al canasto. Además, el 11 visitante clavó dos triples y los Celestes se despegaron en el tablero, hasta cerrar 24-18 al cabo del primer cuarto.

Central buscó rotar el equipo pero le costó hacer pie en el juego. Para peor, la cancha pasó factura, con mucha humedad que complicó a los dos, por lo que el partido se hizo cortado y con Regatas mejor en el partido, con un buen ingreso de Pedro Pérez que clavó dos triples, siempre con Mendoza como bandera y bien acompañado por Saavedra y con un par de apariciones de Cognini y Baeza desde el perímetro.

Los visitantes se pudieron despegar y sacaron máxima de 9, sin embargo Central, sin lucir, con intermitencias pero consiguiendo un par de tiros abiertos de Córdoba y Forastieri, para achicar la diferencia.

Sin embargo, cuando el Rojinegro achicó castigando a distancia, Regatas siempre tuvo respuestas, con Mendoza imparable, bien acompañado por Pérez y Saavedra en el goleo, volviendo a extender la diferencia. Hasta que en el cierre del primer tiempo, con la cancha jugando un papel preponderando y motivando caídas varias de ambos lados, Centrl encontró respuestas con el capitán Forastieri para achicar y cerrar solamente 4 puntos abajo (42-46), dando la sensación de que la superioridad de Regatas había sido mayor en el juego que en el número final.

El arranque del segundo tiempo se vio demorado porque trabajaron mucho para tratar de bajar el grado de humedad del piso, colocando algunos productos buscando que el juego fuera lo más normal posible.

Como pasó en el juego del jueves, Central mejoró su defensa y acomodó el partido en el tercer cuarto. Permitió solamente 11 puntos en el parcial, le negó tiro a distancia a Regatas y tampoco dejó jugar cómodo adentro a Mendoza. Además, en ataque apareció Nacho Fernández conduciendo con claridad, Bernasconi dominó el juego interior y Forastieri junto a Madera aportaron goleo a distancia, además de dos bombazos claves de Nahuel Ledesma, para que de a poco el equipo de Panizza se vaya despegando en el partido, ante un rival que sintió de nuevo el desgaste, no tuvo respuestas para poder contrarrestar el mejor trabajo colectivo de Central, que con un tremendo parcial 27-11 se fue al último descanso con ventaja 69-57.

Todo lo que mostró en el tercer cuarto, el Rojinegro se encargó de ratificarlo en el cuarto final. Siempre con la defensa como bandera, con Bernasconi jugando en un nivel inmenso en el juego interior (27 puntos), con un correcto aporte de Córdoba, el crecimiento en el juego de Fernández en la conducción y Forastieri como generador de juego, Central fue triturando a Regatas, que no encontró más respuestas para poder sobrellevar el partido.

Sin quitar el pie del acelerador, el Rojinegro cerró el partido a toda orquesta, anotando los nueve jugadores que pisaron cancha y llevando la diferencia final a 20 puntos (100-80), una cifra impensada por como se presentó el juego, pero ratificando que Central es un equipo con enormes recursos, guapo para recuperarse ante situaciones adversas y con jugadores que tienen muy claro cual es la forma de seguir siendo candidato en el torneo.

Central se puso dos juegos arriba y el martes viajará a Concepción del Uruguay con el objetivo de ganar y barrer la serie. No será sencillo porque Regatas ante su gente buscará achicar las cosas, aunque ese Central, completo línea por línea y totalmente convencido de lo que quiere, tiene sobrados motivos como para esperanzarse en seguir a paso firme en el torneo.

FICHA

Central Entrerriano 100

I. Fernández 5

A. Forastieri 12

A. Madera 12

G. Córdoba 19

S. Bernasconi 27

N. Ledesma 8

L. Capponi 10

T. Ludueña 4

M. Caire 3

DT: Mariano Panizza

Regatas Uruguay 80

J. Baeza 9

A. Aguirre 4

J. Cognini 12

F. Mendoza 25

G. Saavedra 18

P. Pérez 9

F. Herrera 2

J. Boffelli 3

DT: Santiago Rimoldi

Estadio: José María Bértora – Parciales: 18-24; 42-46; 69-57 – Árbitros: J. Zweiffel y G. Estigarribia