Central liquidó a BH y sigue mandando con total autoridad

El Rojinegro ganó 103-78 ante un equipo que dio pelea hasta donde pudo, limitado por ausencias importantes. Central redondeó otro buen partido, lo ganó con autoridad y sigue afianzado como puntero de la División Entre Ríos.

Central arrancó el partido cometiendo muchos errores, ante un rival que, con ausencias importantes como las de Chale y Gerez, se las ingenió para complicarlo al Rojinegro.

Pasaron dos minutos sin convertir, Central perdió muchos balones y equivocó velocidad con vértigo, por eso llamativamente, el entrenador Panizza mandó cuatro cambios juntos promediando el cuarto inicial.

BH, con una idea clara de pasar y cortar hacia el canasto, fue poniendo en apuros a Central. Con un buen trabajo de Manu Gómez en la conducción, el oficio de Puñet y Fernández y el empuje de Lerosse y Pascal, los gualeyos se mantuvieron a tiro y no sorprendió que cerraran al frente 19-18 al cabo de un primer cuarto plagado de errores.

Central insinuó una mejoría en el comienzo del segundo cuarto, ajustando su defensa y empezando a jugar con otro criterio las ofensivas. Hubo un buen pasaje de Capponi con 5 puntos seguidos, Ledesma sumó un par de puntos en la zona interior y Ludueña le dio otro ritmo a las ofensivas, para que los locales se colocaran al frente, aprovechando un par de equivocaciones de BH, que se salió de su libreto y fue superado por Central.

De nuevo con Fernández y Forastieri en cancha, el Rojinegro cerró mejor el segundo cuarto, más sólido atrás, pese a alguna distracción que le costó goles de BH, pero en líneas generales fue superior, mejoró de a poco su juego y se fue al descanso largo ganando 46-38.

Tal como pasó en otros juegos, Central pasó por arriba a su rival en el tercer cuarto y liquidó el partido. Con una notable defensa y repartiendo muy bien el goleo en ofensiva, el Rojinegro fue estirando diferencias. Bernasconi dominó el poste bajo, Madera y Córdoba aportaron goleo al igual que Forastieri, mientras que Nacho Fernández hizo jugar al equipo a un gran nivel, mientras que BH sintió el desgaste, corto de rotación y sin poder castigar desde afuera, las expectativa de los gualeyos se fueron descascarando a medida de que Central hizo mayores diferencias.

Con el partido controlado por el Rojinegro, el tercer cuarto se cerró 79-53 y el cuarto final estuvo de más. Pese a eso, Central no sacó el pie del acelerador, Fernández clavó tres triples, Capponi otro más y también Ludueña se sumó con dos bombazos para que la diferencia siga ampliándose.

BH bajó la guardia, pese a que no dejó de intentar, pero chocó contra un Central firme y superior, que le hizo pagar caro las diferentes realidades de uno y otro en la actualidad.



Ganó Central y sigue mandando con firmeza en la División Entre Ríos. Colocó ocho jugadores por encima de los 10 puntos, cuando se lo propuso volvió a ser un equipo letal y se encamina sin oposición para asegurar el 1 de la División Entre Ríos.

FICHA

Central Entrerriano 103

I. Fernández 14

A. Forastieri 11

A. Madera 11

G. Córdoba 11

S. Bernasconi 15

N. Ledesma 11

L. Borrajo 0

L. Capponi 10

B. Salcedo 0

T. Ludueña 11

M. Caire 6

V. Rivas 0

DT: Mariano Panizza

BH 78

M. Gómez 16

S. Puñet 4

M. Pascal 8

J. Lerosse 17

J. Fernández 16

V. Recalde 2

L. Ekert 10

I. Echeverría 5.

DT: Nicolás Scheppens

Estadio: José María Bértora – Parciales: 18-19; 46-38; 79-53 – Árbitros: F. Catala y F. Ratto