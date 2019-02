Central no dio lugar a las sorpresas y venció a un duro Peñarol

El Rojinegro superó 79-74 a los talenses en un partido que supo controlar y llegó a sacar 19 puntos, pero en el cuarto final Peñarol arremetió y complicó el cierre, donde Central no falló y volvió a festejar.

El primer tiempo fue parejo, los dos buscaron lastimarse en ofensiva, Peñarol apostó a hundir a Velázquez en la pintura y romper a distancia con Caffaratto y Cancina, mientras que Central tuvo un buen comienzo de Bernasconi adentro, bien acompañado por Córdoba con dos triples, en un trámite parejo y con los dos ganando más en ofensiva sobre las defensas.

El equipo de Rosario del Tala no se amilanó ante Central, le plantó juego cara a cara, con buenos pasajes de Torné adentro, bien acompañado por Cncina y Cueva desde el perímetro, mientras que Central tuvo un buen ingreso al partido de Tomás Ludueña para llegar al cierre del cuarto inicial con el partido empatado 20-20.

En el segundo cuarto Central empezó a marcar la diferencia desde la defensa. Alternando defensas en zona con asignaciones individuales, cerrando los caminos al canasto a su rival. Del otro lado, un gran pasaje de Lorenzo Capponi (11 puntos en el cuarto), también con Ledesma aportando en la zona interior, Central llegó a sacar una buena diferencia, que llegó a ser de 13 puntos (40-27) promediando el parcial.

Sin embargo Peñarol no se entregó, reaccionó con un buen pasaje de Cancina y la vuelta de Velázquez en el juego interior, volvió a encontrar conversiones cortar y aprovechó también que Central lo cerró mal en ofensiva al cuarto, fallando algunas cargas y permitiendo recuperar a su rival, llegando al cierre del primer tiempo con los de Panizza ganando 42-35.

En el tercer cuarto Central tuvo cinco minutos furiosos, con una sensacional defensa y con un pasaje enorme de Bernasconi en el juego interior, sumado a Córdoba y Forastieri en ofensiva. Con un parcial 16-4, el equipo de Mariano Panizza logró despegarse en el tablero y sacar 19 de luz, ante un Peñarol que no encontraba la forma para poder atacar y perdía cada vez que el Rojinegro iba hacia la canasta.

Peñarol quiso reaccionar pero dependió mucho de lo que pudieran hacer en ataque Torné y Cueva, que arremetieron y pudieron achicar la diferencia, aunque Central se mantuvo bien en el juego, Fernández aportó solidez en ofensiva y también Ledesma pudo aportar buenos minutos en la zona pintada, para que Central se sostenga firme arriba y llegue al cierre del tercer cuarto 62-50 arriba.

Cuando parecía que el Rojinegro no pasaría sobresaltos, Peñarol metió un parcial 8-2 en el comienzo del último cuarto que devolvió al partido a los dirigidos por Pablo Martínez. Empujado por Cancina y Cueva, pese a perder por faltas a Torné, los talenses se sintieron confiados y pudieron achicar y colocarse a tiro, aprovechando que Central equivocó los caminos en ese pasaje del juego, quiso ir hacia adentro chocando contra la defensa y sin tener claridad.



Sin embargo, desde una nueva mejoría defensiva y con Forastieti clavando un triple fundamental, además de un par de buenas acciones de Córdoba, Central volvió a tomar diferencias, supo aguantar las atropelladas de Peñarol y terminó llegando al cierre con ventaja de 5 puntos y cerrando un triunfo muy trabajado ante un durísimo rival.

Central volvió a ganar en su cancha, se mantuvo firme de local, con la defenda como principal estandarte y con algunos pasajes interesantes en ofensiva, para seguir arriba en las posiciones y sin dejar lugar a las sorpresas.

FICHA

Central Entrerriano 79

I. Fernández 4

A. Forastieri 7

A. Madera 8

G. Córdoba 13

S. Bernasconi 19

N. Ledesma 10

L. Capponi 11

T. Ludueña 6

M. Caire 0

DT: Mariano Panizza

Peñarol de Tala 74

A. Caffaratto 7

M. Cueva 20

E. Cancina 15

E. Torné 15

C. Velázquez 10

S. Diez 2

I. Pérez 3

I. Albornoz 2

DT: Pablo Martínez

Estadio: José María Bértora – Parciales: 20-20; 42-35; 62-50 – Árbitros: Ramiro Barón y Romina Morales