Central no lo pudo cerrar bien y Regatas se quedó con el festejo

El Rojinegro cayó ajustadamente 72-70 ante Regatas, que metió dos triples fundamentales en el último minuto de partido para quedarse con la victoria en un juego cerrado y lleno de imperfecciones.

El partido tuvo un comienzo complicado para Central que no defendió bien y Regatas lo castigó con dos triples. Sin embargo, a partir de una mejoría en defensa y un buen pasaje de nacho Fernández en el goleo, el Rojinegro equilibró las cosas, en un trámite de juego complejo, con el piso muy húmedo, que obligó casi constantemente a detener el mismo.

Regatas, con la potencia de Facundo Mendoza en el juego interior, supo complicar a Central, porque el capitán no solamente marcó 9 de los 19 puntos de su equipo, sino que cargó de faltas a Bernasconi y Ledesma. Del otro lado, cuando Central quiso atacar no tuvo claridad, algunos arrestos individuales de Caire y Ludueña, sumado a un triple de Capponi, permitieron que los de Panizza cierren abajo 19-15 al cabo de los primeros diez minutos de juego.

En el segundo cuarto Regatas se mostro mejor, con un buen ingreso de Pérez Disalvo en la base y la potencia de Saavedra junto a Herrera en el juego interior, despegándose en el tablero aprovechando las distracciones defensivas de Central, que sin ajustar en su defensa, permitió que los locales se despegaran y saquen 8 de luz promediando el parcial. Sin embargo, con un buen aporte de Ludueña y Ledesma, Central volvió a ponerse en juego, primero mejorando su defensa, luego corriendo bien un par de contragolpes y finalmente, con un doble de Ludueña, achicando la diferencia hasta cerrar el primer tiempo un doble abajo (35-33).

El tercer cuarto fue muy cortado, un poco por la humedad en la cancha que generó complicaciones y además porque los árbitros estuvieron excesivamente celosos para sancionar faltas leves propias del roce del juego. Regatas volvió a apostar adentro con Mendoza y Saavedra respondiendo de buena manera, mientras que Central, yendo mucho a la línea, se las ingenió para sostenerse en el juego sin dejar escapar a los Celestes.

Ludueña tuvo una buena gestión en la conducción, Ledesma se fajó de lo lindo con los grandotes de Regatas y sobre el cierre del cuarto apareció Alejandro Madera con un doble corto que dejó al Rojinegro por primera vez arriba en el juego 58-58 cuando se fueron al último descanso.

El comienzo del cuarto final fue plagado de errores de ambos lados. Regatas con 4 puntos seguidos de Saavedra se volvió a poner arriba 62-61, pasando un largo rato clavados en ese marcador, repartiendo errores de ambos lados y sin claridad en el juego.

Cuando el partido entró en la zona de quiebre, Central ajustó bien su defensa y tuvo un momento interesante de Forastieri, que con 6 puntos seguidos y un triple desde 8 metros, colocó arriba a los de Panizza 68-64 con algo más de un minuto por jugar.

En la pelota siguiente, un error arbitral impidió que Central recupere el balón, y regatas pudo achicar con un doble de Saavedra, hasta que en el cierre, os locales encontraron dos bombazos, uno de Baeza y otro de Cognini a falta de 13 segundos, para quedarse con el juego, sumando una buena defensa en el último intento de Central.

Lo ganó Regatas en un cierre ajustado porque tuvo mejores respuestas ara quedarse con un partido bravísimo, condimentado por una cancha muy húmeda que complicó las cosas para ambos. La derrota no cambia demasiado, Central sigue puntero y recién volverá a jugar en dos semanas, recibiendo a Peñarol y visitando a San José el mismo fin de semana.

FICHA

Regatas Uruguay 72

J. Baeza 6

A. Aguirre 5

J. Cognini 6

G. Saavedra 18

F. Mendoza 17

P. Pérez Disalvo 6

G. Herrera 9

L. Raush 3

J. Bofelli 2

DT: Santiago Rimoldi

Central Entrerriano 70

I. Fernández 11

A. Forastieri 12

A. Madera 6

G. Córdoba 9

S. Bernasconi 4

N. Ledesma 5

L. Capponi 6

T. Ludueña 12

M. Caire 5

DT: Mariano Panizza

Estadio: Juan José Garro – Parciales: 19-15; 35-33; 58-59 – Árbitros: R. Abelardo y E. Angelini