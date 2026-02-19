

Central venció 95-75 a El Talar en el José María Bértora. Un partido con antecedentes previos en diciembre, donde el resultado se dio al revés. Con esta victoria el local aumenta su registro a 17-6 y la visita queda con un parcial de 10 victorias y 13 derrotas.

La T comenzó su gira entrerriana en la ciudad del Carnaval, visitando al rojinegro en su primer partido de tres. Central, quien viene teniendo bastante localía, recibió al 4.º equipo del mes.

Con un inicio parejo pero ardiente en ambos lados, Central mantuvo el mando durante el primer cuarto y la mayoría del segundo, exceptuando los minutos finales donde la visita se lo supo igualar 40-40, pero no prosperó su dominio. El local llevó el partido, pero los dirigidos por Genovese se mantuvieron todo el tiempo al acecho evitando que la diferencia se agrande.

La vuelta del vestuario fue la clave para el conjunto de Pascal, quienes con ataques rápidos y efectivos lograron extender la diferencia a 13, pero El Talar también hizo de las suyas con los rebotes defensivos y su validez en triples. Restando 5 minutos Central comenzó a imponer su goleo con volcadas y triples, y faltando 40 segundos para culminar el encuentro el rojinegro extendió la diferencia a casi 20 puntos.

Nicolás Reynoso fue el MVP de la noche con 25 de valoración, 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón y 1 recuperación. Por el lado de la T, Enzo Ruiz fue el destacado con 23 de valoración, 27 puntos y 3 rebotes. Los goleadores fueron Cristian Pérez con 20 puntos y nuevamente, Ruiz con 27 tantos.

El Talar continúa su viaje por la ruta entrerriana y mañana visita a Rocamora en el Paccagnella. Central descansa y el jueves recibe, en su estadio el José María Bértora, a La Unión de Colón para ser partícipe de otro clásico entrerriano.

