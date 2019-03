Central se floreó en casa y pasó por encima a Capuchinos

El equipo de Panizza jugó un gran partido y no pasó sobresaltos ante Capuchinos de Concordia para sumar un nuevo triunfo como local 101-57. Lorenzo Caponni con 22 puntos fue el goleador del Rojinegro, que estrenó de la mejor manera el primer lugar de la División.

El Rojinegro impuso su juego desde el comienzo del juego, movió bien la pelota desde el perímetro y profundizó sus ofensivas con Bernasconi y Córdoba ante un Capuchinos que careció de ideas y lo tuvo a Benítez Gavilán como único sostén en ataque. El equipo de Panizza no dio lugar a la reacción de la visita y con un Córdoba intratable (15 puntos en el cuarto), más el aporte de Forastieri y Fernández desde el perímetro se fue arriba el tablero al cabo del primer cuarto 26-11.

En el segundo período Central continuó defendiendo intenso, presionó alto y no dejó jugar cómodo a Capuchinos que sufrió literalmente el partido. Central aprovechó para rotar el equipo y con un buen ingreso de Caponni (15 puntos en el cuarto) y Ludueña siguió lastimando a la visita que no encontró reacción. El Rojinegro mostró claras diferencias y cerró el primer tiempo arriba 49-24.

El tercer cuarto tuvo la misma tónica para el equipo de Panizza que no dejó lugar a las sorpresas y desde el arranque propuso la misma presión defensiva para terminar de limar a Capuchinos. En ataque aparecieron Bernasconi en el poste bajo y el aporte de Madera desde el perímetro para sacar la máxima de 40 puntos en un partido que, promediando el cuarto, ya estaba liquidado. Igualmente, Central en ningún momento subestimó al rival y continuó jugando con la misma intensidad, para irse a jugar el último cuarto ganando 75-37.

El último período estuvo de más en el partido, Central aprovechó para rotar sus piezas dejando como única preocupación la salida de Córdoba en el partido con alguna molestia en su pierna derecha. El Rojinegro se floreó ante su gente y ratificó su gran momento ante un rival que en ningún momento estuvo en juego y fue una víctima más que pasó por el Bértora.

FICHA

Central Entrerriano 101

I. Fernández 3

A. Forastieri 5

A. Madera 13

G. Córdoba 20

S. Bernasconi 8

T. Ludueña 13

L. Caponni 22

M. Caire 2

N. Ledesma 8

L. Borrajo 3

V. Rivas 3

DT: Mariano Panizza

Capuchinos 57

P. Bilat 2

A. Silva 0

S. Gandolfo 8

C. Bénitez Gavilán 18

P. Woloszyn 6

I. Gerbaudo 6

S. Ravina 14

M. Garat 3

A. Hillebrand 0

J. Giménez 0

DT: Fabricio Goñe

Estadio: José María Bértora – Parciales: 26/11, 49/24, 75/37 – Árbitros: Guillermo Grondona y Romina Morales.