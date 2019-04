Central trabajó al máximo para quebrar a AMAD en el cierre

Fue 73-70 en el José María Bértora al cabo de un partido muy complicado para los de Panizza, que con un ajuste decisivo de su defensa y con los triples de Capponi y el goleo de Forastieri como bandera, pudieron quebrar a su rival y colocarse arriba en la serie de playoff.

Daniel Serorena

Central arrancó bien en ofensiva, rompiendo con Fernández y Madera y marcando la primera diferencia, pero bastó que AMAD se acomodara con su tiro a distancia, para que los goyanos empiecen a mostrar un repertorio claro, defensa firme atrás y aportar a litro de Sergio Mora para sostenerse en el juego. Y el escolta respondió en buena forma, clavando tres bombazos que mantuvieron a su equipo a tiro, pese a que Central con un buen cuarto de Fernández en ataque se sostuvo al frente en el juego.

El Rojinegro no pudo poner la pelota adentro, le costó hacer jugar a Bernasconi sobre el Colo Reinick y tampoco lastimó con los cortes de Córdoba hacia el canasto. Hubo un buen partido de Fernández y Madera para que los de Mariano Panizza llegaran al frente 20-18 cuando terminó el primer tiempo.

En el segundo cuarto AMAD mantuvo su idea de defender intenso en el juego interior y tratar de lastimar a Central con el tiro a distancia. Mora estuvo encendido (6/6 en triples) para colocar al frente a los visitantes, que también mostraron un interesante juego de Aguirre y Pozzer, además de todo el oficio de Reinick en el poste bajo para marcar territorio en la pintura.

Central no jugó bien, le costó profundizar las ofensivas, ni Bernasconi ni Ledesma ofrecieron respuestas cerca del canasto y cuando quiso acordar estaba abajo en el marcador, ante un equipo que supo la forma de complicar a los de Panizza.

Apenas un par de triples de Capponi y alguna buena decisión de Forastieri permitieron que Central achique diferencias, coincidiendo con la salida de Mora, que fue el dueño absoluto de las ofensivas de AMAD.

Si embargo, pese a una corrida del Rojinegro que lo dejó a un punto (34-35), los correntinos respondieron con un buen pasaje de Aguirre y Pozzer para volver a despegarse y obligar a Central a otro esfuerzo, más con jerarquía individual que con juego de equipo, para achicar y con un doble de Forastieri cortando toda la cancha, cerrar tres puntos abajo (39-42) al cabo de los primeros veinte minutos de juego,

En el segundo cuarto Central mejoró su defensa, bajó el goleo de AMAD y en ofensiva pudo encontrar por primera vez en el juego a Sebastián Bernasconi adentro. El pivot desniveló en dos situaciones y de a poco el Rojinegro tuvo claridad para atacar, aunque la defensa siguió siendo el arma para ponerse en juego. Los goyanos no tuvieron la misma eficacia en el tiro a distancia, Mora recibió mejor defensa y solamente Aguirre pudo desnivelar, ya en otro contexto de partido, con Central defendiendo con mucha intensidad, permitiendo solamente 13 puntos en el partido y cerrando abajo apenas un punto (54-55).

El amanecer del cuarto final encontró dos bombazos, uno de Capponi y otro de Forastieri para que Central pase al frente luego de muchísimo tiempo. AMAD sintió el impacto y tuvo un pasaje flojo en el juego, en el cual no atacó bien y en defensa dejó algunos espacios que Central supo atacar, con la potencia de Forastieri para romper al canasto y la mano caliente de Lolo Capponi con sus triples.

El Rojinegro se afianzó al frente en el partido, con Nacho Fernández de nuevo en la conducción y Forastieri asumiendo protagonismo, mientras que los correntinos sintieron el esfuerzo pero igualmente dieron pelea. Un doble de Mora y un triple de Rossi Perret le permitieron achicar la diferencia y ponerse a un punto cuando e partido entró en el tramo de definición.

Un triple fundamental de Nacho Fernández con poco más de un minuto para jugar, le dio a Central la chance de despegarse en el partido y llegar al cierre con ventaja. AMAD no bajó los brazos, pero dos libres de Forastieri sellaron la victoria rojinegra, con muchísimo esfuerzo y ante un rival que mostró cualidades.

Ganó Central y es lo que importa. El Rojinegro se puso al frente en la serie y mañana volverá a jugar en casa para tratar de sumar el segundo punto de la serie y viajar a Corrientes a buscar definir.

FICHA

Central Entrerriano 73

I. Fernández 15

A. Forastieri 18

A. Madera 10

G. Córdoba 8

S. Bernasconi 5

N. Ledesma 0

L. Capponi 15

T. Ludueña 2

DT: Mariano Panizza

AMAD 70

P. Mayer 2

S. Mora 24

F. Aguirre 14

L. Pozzer 8

A. Reinick 8

G. Espíndola 0

A. Pan 9

S. Rossi Perret 3

DT: Juan López Ríos

Estadio: José María Bértora – Parciales: 20-18; 39-42; 54-55 – Árbitros: J. Domínguez y J. Meza