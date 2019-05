Central tuvo respuestas para superar a un combativo Bell y ponerse arriba en la serie

El Rojinegro ganó 102-93 ante un rival duro, que complicó con su juego directo. De todos modos, el oficio de Central y una notable labor ofensiva de Bernasconi en la pintura junto a Córdoba y Forastieri en el goleo, fueron claves para quedarse con el primer punto de la serie.

Daniel Serorena

Central tuvo un notable comienzo de juego, se cerró bien defensivamente y en ataque atacó con claridad, tomando la primera ventaja 7-0 con Forastieri rompiendo y Bernasconi ganando abajo. Bell apostó a jugar abierto, atacar uno contra uno y tirar desde afuera, encontró dos triples de Borioni para empezar a convertir, pero tuvo muchos problemas defensivos, Central lo lastimó cuando atacó, generando huecos que todos los jugadores que pisaron cancha convirtieran, llegando al cierre del primer cuarto con el Rojinegro despegado en el tablero 30-19.

El segundo cuarto mostró una interesante recuperación de Bell, que jugando abierto y pese a no tener en cancha a Emiliano Martina, que jugó pocos minutos por una lesión en un aductor, se las ingenió para complicarlo a Central, especialmente con los rompimientos al canasto de parte del capitán De Miguel, Falistoco y Cerone, que a diferencia de lo que se esperaba, salió a jugar afuera y clavó dos bombazos para que los visitantes vayan achicando diferencias.

Central recuperó su juego ofensivo, con una gran aparición de Capponi, que clavó tres bombazos seguidos para que el Rojinegro se vuelva a despegar en el tablero. También fue bueno lo de Fernández en la conducción y Bernasconi ganando en el duelo interior, pero fundamentalmente fueron los tres triples de Capponi los que devolvieron la tranquilidad al equipo de Panizza, que se fue al descanso largo ganando 59-47 con una notable producción ofensiva ante un rival que le jugó cara a cara.

El arranque del tercer cuarto mostró un buen pasaje defensivo de Central, que complicó a los cordobeses, quienes sin Martina en cancha no pudieron jugar pelotas interiores, aunque con rompimientos directos al canasto de Faure y Machuca se pudieron sostener en juego. Sin embargo, Central ajustó su defensa y ofensivamente lastimó con Bernasconi adentro y un gran pasaje de Córdoba con sus cortes al canasto, llegando a tomar 18 de luz y dejando la sensación de que iba a tener un cierre de partido sin complicaciones.

Sin embargo no pudo sostener el ritmo de juego y Bell se vino, con Machuca importante en los rompimientos al canasto y un buen pasaje de Fernando Falistocco, que metió 7 puntos seguidos para que los cordobeses achiquen diferencias y cierren abajo por 12 (78-66) cuando entraron en la recta final del partido.

El último cuarto mostró a Central sereno en ofensiva, pasando bien la pelota y buscando definir los ataques con Bernasconi en el poste bajo, mientras que Bell apostó a la potencia de Santiago Iglesias, que tuvo un buen último cuarto para mantener a tiro a los visitantes.

Un triple de Forastieri desde la esquina y dos buenas definiciones de Bernasconi adentro empezaron a sellar la historia a favor de Central, que tuvo buenas respuestas ofensivas ante un rival que lo atacó permanentemente y nunca bajó los brazos. Fue superior Central y por eso ganó el partido, ante un rival complejo, con un estilo de juego directo que generó complicaciones, pero que sintió la prematura salida de Martina y la posterior lesión de Machuca para poder cerrar el partido.

El primer punto quedó en casa, Central hizo bien las cosas y festejó el primer paso en una serie que se presenta difícil de descifrar, especialmente por las características del rival. Mañana se volverán a ver las caras y los de Panizza irán por el segundo punto para viajar a Córdoba con a idea de cerrar la serie.

FICHA

Central Entrerriano 102

I. Fernández 13

A. Forastieri 18

A. Madera 9

G. Córdoba 19

S. Bernasconi 23

N. Ledesma 0

I. Borrajo 0

L. Capponi 14

T. Ludueña 1

M. Caire 5

DT: Mariano Panizza

Club Bell 93

S. Faure 12

T. Borioni 11

S. Iglesias 15

F. Falistocco 14

E. Martina 2

A. Suárez 2

L. Machuca 14

F. De Miguel 14

M. Cerone 10

DT: Fernando Aguilar

Estadio: José María Bértora – Parciales: 30-19; 59-47; 78-66 – Árbitros: G. Grondona, S. Giannino, E. Angelini