Central va por el segundo paso ante Club Bell para quedar bien parado

El Rojinegro buscará sumar el segundo punto de la serie y quedar a tiro de clasificar a la final por el ascenso. Luego del buen triunfo del miércoles, el equipo de Panizza tendrá como objetivo seguir fortaleciendo su localía ante un rival que tiene jugadores en duda por lesiones.

Central buscará dar el segundo paso en su cancha y colocarse a tiro de clasificación. El segundo choque del Rojinegro frente a Club Bell irá a las 21.30 en el José María Bértora y el equipo de Mariano Panizza buscará volver a sumar en su cancha para poder viajar a tierras cordobesas con la idea de cerrar la serie y meterse en la llave por el ascenso.

Central jugó un buen partido el miércoles, principalmente en ofensiva, pudiendo lastimar con Sebastián Bernasconi en el juego interior y con muy buenos aportes en el tiro a distancia de Gastón Córdoba, Adrián Forastieri y Lorenzo Capponi. Marcó 102 puntos y controló casi siempre el partido, ante un rival complicado pero que tuvo problemas para poder controlar el mejor juego colectivo que casi siempre tuvo Central.

Un aspecto que el Rojinegro buscará corregir es su defensa, que por momentos fue importante para complicarle el juego a Bell, especialmente en un pasaje del tercer cuarto, pero que luego tuvo dificultades ante la forma directa de plantear el partido de los cordobeses, que con cortes al canasto y mucho tiro perimetral consiguieron lastimarlo a Central, al punto de anotarle 93 puntos pese a la derrota.

El alero Gastón Córdoba, uno de los puntos altos de Central, remarcó ese detalle. “Sabíamos que Bell tiene un juego directo y con cortes al canasto, además de un buen tiro perimetral. Tenemos que corregir la defensa, no permitir que jueguen con libertad, porque son un equipo complicado, tienen buenos jugadores y seguramente van a buscar generarnos problemas con su estilo de juego”, señaló el alero oriundo de Freyre al término del partido.

Por otra parte, el capitán Adrián Forastieri destacó el partido que tuvo Central. “Jugamos bien en ataque, hicimos 102 puntos y casi nunca pasamos complicaciones en el juego, aunque ellos juegan bien, tienen una forma muy particular de hacerlo y lo tienen muy aceitado. Estamos contentos por nuestra producción, el objetivo siempre es ganar en casa para poder tratar de cerrar como visitante, pero no queremos precipitarnos, vamos 1 a 0 y el viernes será otra historia”, sentenció el capitán.

Bell, con dudas

Los cordobeses terminaron el partido con dos jugadores importantes en su esquema que presentaron distintas lesiones, que obligaron a ambos a no poder completar el partido. En el primer cuarto, el pivot Emiliano Martina sintió una molestia en uno de sus aductores y debió dejar la cancha, sin volver a ingresar al juego. Además, el escolta Lucas Machuca sufrió un golpe luego de una caída y se le inflamó la zona del codo izquierdo, debiendo realizarse placas al término del juego para descartar lesiones óseas.

De acuerdo a lo informado por parte de la delegación, Machuca evolucionó bien, se había desinflamado mucho la zona y podría ser de la partida. El panorama de Martina es diferente, porque es una zona muy sensible y no quieren arriesgar a una lesión mayor. De todos modos, el experimentado jugador probará antes del juego y decidirán junto al entrenador y al cuerpo médico su presencia en el partido.

PROGRAMACIÓN

21.00 Lanús – San Martín Curuzú Cuatiá (Árbitros: A. Aramayo, R. Barón, R. Morales)

21.00 Villa Mitre – Atalaya de Rosario (Árbitros: M. Pietromónaco, D. Monti, A. Carrasco)

21.30 Central Entrerriano – Club Bell (Árbitros: J. Camaño, G. Estigarribia, G. Dilernia)

22.00 Talleres Tafí Viejo – Zárate Básquet (Árbitros: J. Zweiffel, D. Saravalli, C. Montoya)