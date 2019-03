Central va por otro paso ante Ferro en Concordia

El Rojinegro buscará seguir peleando por acceder al primer lugar de la Conferencia Norte ante un necesitado Ferro, que tiene que mejorar su presente para poder evitar jugar por la permanencia.

En el tramo final de la fase regular, Central no quiere sorpresas y buscará en Concordia sumar una nueva victoria para poder continuar dando pelea por el primer lugar de la Conferencia Norte.

Luego de la clarísima victoria del viernes pasado ante Capuchinos, Central aseguró como peor escenario quedar en el segundo puesto de la Conferencia Norte y por el momento se mantiene a un juego de Talleres de Tafí Viejo. Por eso es importante para el equipo de Mariano Panizza seguir acumulando victorias, para poder cerrar de la mejor forma la primera fase del torneo y encarar los playoff con el objetivo claro, poder pelear por el ascenso.

La semana de trabajo del equipo Rojinegro transcurrió con normalidad, solamente Gastón Córdoba trabajó en forma diferenciada por una molestia en una pierna, pero será de la partida esta noche, por lo que Panizza tendrá el equipo completo a disposición.

Del lado de Ferro, llega con la urgencia de ganar en su cancha para no caer aún más en la tabla de posiciones y evitar el playout por la permanencia que disputarán los dos últimos de la fase regular. El equipo de Ariel Blanc no ha podido recuperarse pese a ganar algunos juegos, sigue padeciendo bajos porcentajes de eficacia y por el momento ocupa el último lugar, aunque con un juego menos que Capuchinos, que también está complicado.

PROGRAMACIÓN

Hoy 21.30

Ferro de Concordia – Central Entrerriano (Árbitros: D. Bernachi y E. Corradini)

Regatas Uruguay – Peñarol de Tala (Árbitros: E. Macías y M. Robles)

BH Gualeguay – San José (Árbitros: M. Atance y L. Moreno)

Ayer jugaron: Capuchinos – Atlético Tala