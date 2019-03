Central viaja a Paraná con un solo objetivo: asegurar el 1 de Entre Ríos

El Rojinegro disputará a las 20 el suplementario del partido correspondiente a la primera rueda y desde las 21.30 el choque por la tercera ronda. Con un triunfo en cualquiera de los dos juegos, Central asegurará el primer lugar en la División Entre Ríos.

Una situación extraña se vivirá esta noche en cancha de Olimpia de Paraná. A las 20, el local y Central Entrerriano jugarán el tiempo suplementario de aquel recordado juego que había finalizado favorable al Rojinegro 69-68 aunque luego, en una medida sin precedentes, la CABB mandó a jugar el suplementario al constatarse un error del comisionado técnico y de la apuntadora del juego en el cierre del primer cuarto.

En esa prórroga, Central no podrá contar en cancha a los pivots Sebastián Bernasconi y Nahuel Ledesma, además del base Tomás Ludueña, los tres con cinco faltas, mientras que en Olimpia no estará Román Rodríguez, que no jugó aquel partido por estar suspendido. En caso de conseguir la victoria en ese suplementario, Central estará asegurando el primer lugar en la División Entre Ríos, dado que ningún otro equipo podrá alcanzar la línea de 16 triunfos a los que llegará Central con una victoria.

Luego, en el horario habitual de las 21.30 se jugará el partido por la tercera ronda, donde en caso de perder el suplementario, Central buscará conseguir el objetivo de asegurar el primer puesto.

El Rojinegro llega en buena forma, luego de conseguir un triunfo valioso de visitante ante Atlético Tala el pasado domingo, mostrando un rendimiento superlativo en los tres últimos cuartos, luego de un primer parcial muy flojo. De nuevo Central dio muestras de solidez en todos los puntos del juego, creció defensivamente, tuvo en Nacho Fernández a una figura sobresaliente, tanto en la conducción como al momento de anotar puntos, mientras que todos los jugadores rindieron en buen nivel, algo que ha venido sucediendo partido a partido.

Olimpia, que tras perder en Gualeguay ante BH en un juego postergado, sacó un valioso triunfo de visitante ante Regatas Uruguay que invita al equipo que conduce Santiago Vesco a esperanzarse con una recuperación, para salir de los puestos del fondo de la tabla.

PROGRAMACIÓN

Olimpia de Paraná – Central Entrerriano (Árbitros: V. Peruchini y A. Parmit)

Ferro de Concordia – BH Gualeguay (Árbitros: J. Zweiffel y M. Robles)

Regatas Uruguay – Capuchinos (Árbitros: F. Boelaert y M. Quintana)

Peñarol de Tala – Atlético Tala (Árbitros: N. Raggio y J. Meza)