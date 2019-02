Central volvió a mostrar su clase y derrotó a Atlético Tala

Tras un primer cuarto flojísimo, el Rojinegro se recuperó en gran forma y venció a Atlético Tala 95-81, dando un paso más para asegurar el 1 de la División Entre Ríos.

No hay caso con Central, juega bien, tiene coraje y respuestas para poder sobreponerse a un primer cuarto flojísimo, como pasó anoche, que tras perder 23-12 el primer parcial, fue recuperando su juego en forma contundente y terminó ganando con absoluta autoridad, para dar un nuevo paso para asegurar el primer puesto de la División Entre Ríos.

No fue bueno el arranque del Rojinegro, le costó entrar en partido y pagó caro un arranque sumamente eficaz de Atlético, que de la mano de Monti y Mateo en la zona interior, fue sacando diferencias. Central flaqueó en defensa, dejó convertir con claridad a su rival y ofensivamente tuvo problemas para poder jugar con comodidad.

Apenas los rompimientos de Nacho Fernández le dieron goleo al equipo de Panizza, que siguió sin hacer pié en defensa y lo pago caro, perdiendo 23-12 el cuarto inicial.

De a poco el Rojinegro se fue poniendo en juego, primero con una notoria mejora defensiva, neutralizando los caminos a Atlético. Ofensivamente, fue bueno el ingreso de Capponi con un triple, Ludueña acompañó bien a un inspirado Fernández y también Ledesma sumó en el juego interior, acompañando a Córdoba en la recuperación del equipo. Central fue achicando, Atlético se mantuvo con un par de triples de Mateo, pero no fue lo mismo que el primer cuarto, vio crecer a Central y cuando quiso reaccionar, el Rojinegro equilibró el juego y se fueron al descanso largo 38-38.

Como suele pasar en los últimos partidos, lo mejor de Central se vio en el tercer cuarto. Tremendo en defensa, negando tiro y cortando línea de pase, recuperando pelotas y convirtiendo con corridas. Apareció Alejandro Madera con 9 puntos en el juego, Fernández le sumó goleo a un trabajo impecable en la conducción y Bernasconi ofreció su habitual buena presencia interior con mucho sacrificio al momento de pelear en los dos tableros.

Con un parcial 15-6, el Rojinegro se empezó a acomodar en el juego, al tiempo que Atlético empezó a tener muchos problemas para convertir, apenas dos triples de Echazarreta y el empuje de siempre de Monti, pero extrañó mucho a Hauscarriague, que no estaba en plenitud física y sufrió un flojo partido de Verón en la conducción.

Central entró ganando 68-59 al último cuarto y metió otro gran parcial para empezar a liquidar las cosas. Atlético dio pelea pero no pudo contra la defensa del Rojinegro, que en ofensiva jugó al ritmo que propuso un magistral Nacho Fernández, que fue el líder del equipo en todos los rincones de la cancha, bien acompañado por Madera (17 puntos en el segundo tiempo) y el aporte correctísimo de todos los jugadores que pisaron cancha.

Central volvió a ganar yendo de menor a mayor. Se dio el lujo de jugar mal el primer cuarto, pero corrigió a tiempo y terminó pasando por arriba a un durisimo rival, cortándole un invicto de 22 juegos seguidos en su cancha. Con el camino allanado al 1 del grupo, Central irá a Paraná para completar el primer objetivo, asegurar el primer ligar y buscar luego quedar arriba en la Conferencia Norte.

FICHA

Atlético Tala 81

C. Verón 10

D. Echazarreta 13

I. Monti 19

L. Mateo 14

G. Romero 12

J. Jure 5

A Duval 2

M. Hauscarriague 6

DT: Guillermo Tasso

Central Entrerriano 95

I. Fernández 24

A. Forastieri 11

A. Madera 17

G. Córdoba 8

S. Bernasconi 12

N. Ledesma 9

L. Capponi 7

T. Ludueña 5

M. Caire 2

DT: Mariano Panizza

Estadio: Gregorio Panizza – Parciales: 23-12; 38-38; 59-68 – Árbitros: A. Aramayo y V. Soldano