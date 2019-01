Central vuelve al ruedo visitando a Regatas en Concepción del Uruguay

El Rojinegro jugará su primer partido del año ante los Celestes en la Histórica, buscando dar un nuevo paso para afianzarse como el mejor en la División Entre Ríos.

Luego de un largo receso, Central volverá a la acción en el Torneo Federal con una riesgosa visita a Regatas Uruguay, uno de los equipos que se perfilaba como favoritos pero que ha tenido un andar irregular a lo largo del primer tramo del torneo.

El equipo de Mariano Panizza retomó los entrenamientos el 10 de enero y ha realizado un amistoso informal ante Racing la semana anterior, donde el entrenador Mariano Panizza pudo rotar su plantel y probar diferentes variantes. En la semana, el capitán Adrián Forastieri presentó alguna molestia en su rodilla, pero no le impedirá jugar esta noche, mientas que Matías Caire no participó de algunos entrenamientos por un cuadro de gastroenteritis, pero también estará disponible para el choque de esta noche.

Luego de una gran primera mitad de fase regular, Central llegó al receso con record de 11-1, más allá del suplementario que deberá jugar ante Olimpia el 1 de marzo antes de volver a enfrentar a los paranaenses por la tercera ronda. El equipo se mostró sólido, ganó diez partidos seguidos y solamente tuvo un traspié ante BH en Gualeguay, cosa que no modificó su condición de líder de la División Entre Ríos.

La diferencia que ha sacado el Rojinegro en relación a los otros equipos de la zona ha sido muy importante y en estos 12 juegos que restan para cerrar la fase regular, el objetivo del equipo será poder sumar la mayor cantidad de triunfos posibles para asegurarse el primer lugar del grupo y obtener la clasificación directa a la llave de playoff.

Regatas tendrá como objetivo mejorar el andar irregular que tuvo en el primer tramo del torneo, acumulando cinco triunfos y 7 derrotas, que lo dejaron en el lote intermedio de la tabla posicional. Para la vuelta al torneo, el equipo de Tato Rimoldi incorporó al pivot Guillermo Saavedra en lugar del escolta Diego Pena García, buscando tener mayor presencia en el juego interior junto a Facundo Mendoza.

PROGRAMACIÓN

Hoy 21.30

Regatas Uruguay – Central Entrerriano (Árbitros: R. Abelardo y E. Angelini)

Ferro de Concordia – Capuchinos (Árbitros: E. Macías y F. Ratto)

Olimpia de Paraná – Peñarol de Tala (Árbitros: J. Zweiffel y V. Soldano)

Domingo 21.30

San José – BH Gualeguay (Árbitros: R. Barón y L. Moreno)

POSICIONES

Central Entrerriano 23

Atlético Tala 18

BH Gualeguay 18

San José 18

Peñarol de Tala 17

Regatas Uruguay 17

Capuchinos 17

Olimpia de Paraná 16

Ferro de Concordia 15