Chiche Gelblung se quebró por las polémicas frases de Catherine Fulop

El periodista hizo un descargo en Polémica en el Bar tras el exabrupto de la venezolana que ofendió a la colectividad judía.

El agravamiento de la crisis en Venezuela preocupó a Catherine Fulop, quien tiene familia viviendo allá y en el afán por describir lo terrible de la situación cometió un fuerte exabrupto. La actriz hizo una comparación sobre el Holocausto con lo que sucede en su país en una entrevista radial con Cada Mañana, el programa de Marcelo Longobardi en Mitre: “A los empleados públicos los tienen amenazados y tienen a todos los punteros de todos los barrios, que son los que van a seguir bailando al son de ellos. ¿Por qué crees que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, mi amor, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración (sic). Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela”.

Esas desafortunadas declaraciones motivaron el inmediato repudio de la comunidad en general, y de la colectividad judía en particular dado que además fueron pronunciadas en el Día del Recuerdo del Holocausto. En este contexto, Chiche Gelblung (75) expresó su dolor e indignación por los dichos de la actriz, quien luego se retractó y ofreció disculpas. Así fue que al final de Polémica en el Bar, el periodista aseguró que las barbaridades que dijo Fulop fueron “producto de la ignorancia”.

Más tarde, Gelblung se refirió a El hombre en busca del sentido, el libro escrito por el psiquiatra austriaco Viktor Emil Frankl en 1946 que citó Cathy en su comparación con Venezuela: “Todos hemos leído ese libro. ¿Cómo puede sacar esa conclusión cínica? Repugnante, de una zona oscura, que ni siquiera es del todo cierta. Porque no leyó bien el libro…”. Furioso, exclamó: “Mezclar el Holocausto, Maduro y Hitler es una cosa que no se puede entender. Una mente desquiciada puede hacerlo. Bah, es una mina antisemita, obviamente, ¿porque sino de dónde saca esa conclusión? Encima, la fecha, justo estamos en el recuerdo de la marcha más terrible que sufrieron los judíos entre 1944 y 1945. Es una cosa que no se puede entender. Ella no tiene por qué saberlo… está bien. No importa, pero hacer esa comparación es repugnante, es conmovedoramente repugnante”.

“Yo creo que el castigo de ella es la brutalidad. Me parece que es una tonta, que no tendría que haber metido eso. Pero ya está”, cerró Chiche Gelblung contra Cathy Fulop.