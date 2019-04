Chicho Bereciartu: “El vecinalismo va a ser una de las fuerzas más votadas”

El precandidato a viceintendente de Gualeguaychú Entre Todos habló sobre los problemas que se viven en los barrios y sobre las expectativas en las PASO. Además, consideró que Carrazza, su compañero de fórmula, es la mejor opción para Gualeguaychú.

“Creo que con el movimiento vecinalista Gualeguaychú Entre Todos vamos a andar muy bien el domingo que viene. Si no ganamos vamos a estar muy cerca. Creo que vamos a ser una de las fuerzas más votadas”, afirmó confiado, en la recta final de la campaña de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el precandidato a viceintendente del vecinalismo Celso Chicho Bereciartu, quién aventuró que “en junio tenemos que ser la primera o la segunda fuerza”.

El compañero de fórmula de Domingo “El Flaco” Carrazza se desligó del rumor que indica que luego de las PASO se conformará un gran frente entre las fuerzas opositoras y afirmó que hoy en día ni se puso a pensar en algo así, aunque al mismo tiempo admitió que tienen una buena relación con Jorge Roko y Javier Melchiori: “El 14 de abril no lo vivimos como una interna con Cambiemos. Hoy por hoy, sólo trabajamos pensando en nosotros”, argumentó.

“En lo que más diferimos con la gestión municipal del intendente Martín Piaggio es que tiene una ideología que nos separa a todos y nos impide trabajar en conjunto. Tenemos que agarrarnos todos de las manos e ir juntos para un mismo lado, tenemos todos los medios para trabajar en conjunto y que la sociedad no padezca la miseria que está sufriendo”, sugirió el también Presidente del Club Tiro Federal y agregó: “Los reclamos que hacen en los barrios son muy básicos: el otro día un vecino nos dijo que si le pusieran una luz en la esquina sería el tipo más feliz del mundo”.

Según contó, a su compañero de fórmula no lo conocía hasta antes de esta campaña, y que sólo lo tenía de vista: “Me encontré con alguien que dice lo que piensa y que no miente. Es un tipo humilde y está recontra preocupado por Gualeguaychú. La persona más positiva para esta ciudad es Domingo Carrazza, alguien experimentado y que no necesita que le digan qué hacer porque conoce la ciudad. No como otros precandidatos que recorren los barrios con asesores para saber qué decir y que no. En cambio, el Flaco tiene en la cabeza todas esas problemáticas porque conoce bien toda la ciudad”.