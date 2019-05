Chilavert se peleó con un colectivero: insultos, manotazos y la policía en el medio

El ex portero de Vélez protagonizó un incidente en una ruta de su país cuando el transporte público rozó su camioneta

El ex arquero de la Selección Nacional de Paraguay, José Luis Chilavert, tuvo un percance automovilístico en la tarde del miércoles y casi se agarra a trompadas con el chofer de un colectivo de la Línea 71 de la capital paraguaya, Empresa de Transporte John F. Kennedy.

Según el reporte del Subcomisario Jorge Miranda, de Posta Yby Cuá, el incidente se produjo aproximadamente a las 17.30 sobre la ruta 1 Mariscal López que une las ciudades de Asunción y Encarnación, a la altura del kilómetro 18.

En el lugar, el chofer del ómnibus, de nombre Luis Walberto Villalba Noguera, habría realizado una maniobra indebida rozando el vehículo en el que viajaban Chilavert y un acompañante.

El conductor del bus, lejos de detenerse para ver lo ocurrido, aceleró la marcha y emprendió una peligrosa carrera con el ex portero de la selección paraguaya quien pudo darle alcance metros después cruzándose en su camino para no dejarlo avanzar. El ex guardameta subió al colectivo y recriminó vehementemente al conductor por su forma de manejar.

Allí comenzó una acalorada discusión entre Chilavert y Villalba, el primero reclamando los daños que le había ocasionado al rozar su vehículo y el chofer reaccionando ante el reclamo del ex guardameta e intercambiando algunos que otros golpes.

Ambos protagonistas estuvieron a punto de iniciar una feroz pelea de no haber sido por la intervención de una agente del Departamento Educación, de la misma comisaría, que se encontraba dirigiendo el tránsito en el lugar donde se encuentra un Centro Educacional y era el horario de salida de alumnos, y al ver el altercado se puso en el medio.

La discusión fue captada por un transeúnte que grabó con su celular el momento en que el conductor baja de su colectivo hablando por teléfono y vociferando en todo momento en contra del ex guardameta.

De repente, el trabajador del volante amaga con lanzar un puñetazo a Chilavert y este responde alcanzándole a dar un golpe a la agente de policía que se encontraba sola en medio de los dos evitando así que el hecho pase a mayores.

Villalba incluso se saca la camiseta que tenía puesta y desafía abiertamente a Chilavert para “resolver el caso” provocación que no fue aceptada por el ex guardameta.

La agente de policía pide refuerzos y una vez que llegó la patrullera, los dos protagonistas del incidente fueron hasta la comisaría a presentar sus denuncias.

“Estas dos personas presentaron denuncias por lesión corporal y daños materiales pero ninguno quedó detenido. El caso ya fue derivado a la Fiscalía para dar intervención a la justicia”, manifestó el Sub Comisario Jorge Miranda.

Testigos del percance señalaron que el chofer del colectivo venía en carrera con otra unidad del transporte público y que debido a la imprudencia y la velocidad con que se desplazaba fue a rozar la camioneta de Chilavert.

En la filmación puede verse además que el chofer venía manejando con ojotas lo cual ya representa una violación a las reglas de tránsito, según infirieron integrantes de la Patrullera Caminera que además manifestaron que los incidentes en la vía pública son constantes debido justamente a la imprudencia y a la falta de conocimiento de las reglas de tránsito de los choferes de colectivos.