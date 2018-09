Chochi Duré: el entrerriano que salió campeón mundial de acordeón

Nació en Nogoyá, vivió en Gualeguaychú y tras tocar junto a Teresa Parodi o Antonio Tarragó Ros emigró a Europa, donde difundió la música litoraleña. Y volvió a tocar el cielo con las manos al consagrarse en el Campeonato Mundial de Acordeón Diatónico, en Italia.

Por Amílcar Nani

La primera vez que Gabriel Eduardo “Chochi” Duré tuvo un acordeón verdulera de 2 hileras diatónica en sus manos fue cuando apenas sabía atarse los cordones. Siendo un niño, en su Nogoyá natal, heredó de su padre el amor por el instrumento y con la picardía que caracteriza la edad comenzó de manera autodidacta a dominarlo.

Desde ese día hasta la actualidad, mucha agua ha pasado bajo el puente y muchos hitos ha vivido a lo largo de los días, pero como siempre les pasa a los que están en movimiento, su historia escribió un capítulo más: a principio de septiembre, en la ciudad italiana de San Giovanni Rotondo, fue elegido Campeón Mundial Senior en el 23º Campeonato Mundial de Acordeón Diatónico, quedando por encima de más de 200 acordeonistas de todo el mundo.

“Yo ni siquiera estoy acostumbrado a participar en este tipo de competencias, nunca me gustaron mucho. Entre los competidores había muchos músicos jóvenes muy talentosos, y yo solamente había aceptado ir por la experiencia. Por eso se me hizo increíble cuando escuché mi nombre cuando anunciaron al ganador”, reveló Chochi en una charla amena y desprejuiciada

El acordeonista, que actualmente vive en España, donde desde hace varios años hizo su lugar en el mundo, conquistó el jurado tocando como sólo él sabe hacerlo: con los ojos cerrados, como si la música saliera de su corazón en lugar de sus dedos y el movimiento del fuelle. Fueron dos canciones, “Gloria de Federal” y “El Duende Sombrerazo”, las que emocionaron a los italianos presentes en el festival.

Sin embargo, el triunfo no hizo que Chochi perdiera su humildad ni su espíritu errante. De hecho, tuvo que pasar más de una semana para que el músico se decidiera a compartir en sus redes sociales que había salido campeón: “Que se yo… no soy quien para andar hablando bien de mí. Primero fue un amigo, que se enteró de lo de Italia y lo puso en su Facebook. A ese le dije que borre la publicación, pero después otro puso lo mismo, y después otro y bueno… decidí compartirlo también. No se puede ir contra la corriente”, compartió.

Cuando partió de Nogoyá, siendo un niño aún, recayó en Rosario, donde el ambiente cultural de la ciudad santafesina potenció su talento. Así comienza su carrera profesional formando el dúo “Los Hermanos Duré” junto a su hermano Rubén Darío en la guitarra. Un dato: ninguno de los dos tenía más de 12 años cuando comenzaron a salir de gira.

“Nos criamos en un ambiente rural, y toda la familia tienen afinidad por la música. Así que fue medio como natural que comenzáramos todos a tocar, al principio jugando y luego de manera más seria”, recordó y agregó: “Nos divertíamos mucho todos en familia”.

Desde entonces, Chochi Duré ha recorrido los escenarios y festivales más importantes de Argentina, Uruguay y Chile, además acompañó como músico estable a Teresa Parodi y en ese periodo grabó el disco “Con el alma en vilo”, ganador del Premio ACE en la categoría “Mejor disco de Folclore 1994″.

Como si fuera un juglar con acordeón, su camino siempre fue errante y se dirigió a donde quisieran escucharlo, y en una de esas bifurcadas de la vida terminó en Gualeguaychú, lugar al cual llegó de paso pero en el cual terminó quedándose más de tres años. “Mi paso por Gualeguaychú fue muy particular, porque cuando llego me agarro una enfermedad muy complicada, pero en el Hospital Centenario me cuidaron muy bien y me salvaron la vida. Allí conocí a varios de los amigos que uno más valora en la vida”, rememoró.

Uno de los grandes cambios en su vida sucedió en 2003, cuando cruzó el océano Atlántico y viajó a Alemania luego de haber sido invitado al Seminario Internacional Cultural y Social Kulturarbeit, donde tocó junto a Los Ponchos Argentinos en Frankfurt, Mains, Munich, Nuremberg y Bamberg. Tras la gira por Alemania, viajó a España, donde fue recibido por Maríale Pereyro y su familia, oriundos de Gualeguaychú y, como se definen entre sí, “amigos y hermanos”. Y tan bien se sintió allí que terminó haciendo de la península Ibérica su hogar, donde se transformó en un embajador en Europa de la música litoraleña.

Pero como todo artista con alma inquieta, Chochi regresará a fin de año al país, donde realizará un recorrido por los grandes festivales durante el verano y donde en diciembre realizará una gira por tierras entrerrianas: “Por supuesto que voy a tocar en Gualeguaychú, es uno de los lugares que más tengo ganas de volver. Vamos a llevar un show sostenido por la música del litoral y las canciones más representativas de la región. Como entrerriano, es un orgullo para mi ser poder ser un intérprete de todos esos ritmos que tanto nos representan”, adelantó a ElDía, con el típico entusiasmo que tienen los que alguna vez salieron campeón del mundo.