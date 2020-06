Choferes de Buses Gualeguaychú vuelven a parar: el lunes no habrá colectivos

“Esto es cuestión de dos o tres loquitos que se creen que son dueños de la empresa, que piensa que la pueden manejar”, disparó, sin anestesia.

“Hace 15 días que la plata de los subsidio nacionales llegó a Paraná, pero no sabemos por qué no han bajado acá. No tenemos plata para pagar los sueldos, es así de sencillo. La única recaudación que tiene la empresa son los subsidios, porque no anda prácticamente nadie”, indicó. Y, entre otras consideraciones, dijo que la UTA, el gremio del sector, en vez de representar a los choferes “representa a los haraganes”.

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. En diálogo con ElDía, Juan Manuel Capurro, chofer en actividad y delegado de UTA en esa firma, expresó: “Nos están adeudando diferencias salariales de diciembre y enero; parte del aguinaldo; parte de abril y más del 50 % del sueldo de mayo. La situación es grave, son familias que viven de esto”.

“Nosotros no estamos mintiendo, como he escuchado en declaraciones mediáticas. Es más de un mes y medio que nos adeudan, ¿cómo se sostiene una familia así?”, agregó.

capurro.jpg Juan Manuel Capurro, chofer en actividad y delegado de UTA

Por otro lado, sobre el paro de actividades del último jueves, Capurro dijo que “la medida se levantó, y el viernes se volvió a circular, porque la empresa nos prometió que se iban a depositar los sueldos, cosa que nunca pasó”.

“Estamos trabajando dos veces por semana, pero por disposición de la empresa, nosotros queremos trabajar todos los días, pero no lo definimos a eso”, aclaró, al tiempo que confirmó un nuevo paro de colectivos para el lunes.

La medida se levantó, y el viernes se volvió a circular, porque la empresa nos prometió que se iban a depositar los sueldos, cosa que nunca pasó

En tanto, Sergio Grosh, quien es secretario gremial de la seccional Entre Ríos de la UTA, apuntó directamente contra la firma concesionaria de las líneas 1 y 4. “Con esta empresa siempre tenemos problemas con el tema del pago. Nosotros entendemos la situación actual, en plena pandemia, pero con Delcausse Hermanos, en particular, hace tiempo que venimos teniendo problemas, no es nuevo”.

“Conflictos hay en todas las empresas de la provincia”, reconoció Grosh, “pero con Delcausse hay que estar controlando continuamente porque, por ejemplo, cuando en diciembre se implementó una nueva escala salarial, en el marco de paritarias, no la respetó. Son de no respetarla”, aseguró. E hizo explícito el “total apoyo” a la medida de fuerza confirmada para el lunes.