Limba: “la lucha de Gualeguaychú impidió que tengamos una cuenca pastera en el Uruguay”

En horas de la mañana se presentó la decimoquinta marcha al puente Internacional General San Martín que se llevará a cabo el próximo domingo. La asambleista Cristina Limba aseguró que la lucha y una serie de movilizaciones impidió la radicación de un número mayor de pasteras en la vecina orilla. Hicieron uso de la palabra asambleístas, el presidente municipal Martín Piaggio, Andrés Sobredo, y los referentes políticos Domingo Carraza y Victoria Dacal. Se brindaron detalles de la marcha. El gobierno municipal ratificó su apoyó a la movilización.

Asambleistas criticaron el papel del gobierno nacional y la derogación de la Ley de la Madera por parte del gobernador Gustavo Bordet en la provincia. Alertaron sobre la instalación de una nueva pastera, aguas arriba, en el Río Negro que desemboca en el Uruguay. Fuerte presencia del arco político de la ciudad en la presentación. Todas las fuerzas, salvo el socialismo, estuvieron en el lanzamiento de la marcha. Este domingo se realizará la 15ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que organiza la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en lo que no deja de ser un logro, ya que no es sencillo mantener la llama viva de la asamblea y la lucha con empresas hegemónicas como el caso de UPM .

En el salón principal de la Casa de la Cultura, la asambleísta Cristina Limba destacó en conferencia de prensa que “es muy importante la participación en la movilización para defender nuestro medio ambiente”. Remarcó que el día en que se convoca a la marcha “nuestra ciudad deja de lado todas las diferencias”. Señaló que en esta ocasión, el decimoquinto año de marcha, la participación tiene que “ser más masiva que nunca, no solamente contra la presencia de Botnia en Fray Bentos, también para reclamar y protestar contra los proyectos de instalar nuevas plantas de celulosa aguas arriba en el Río Negro en el departamento Tacuarembó”. Advirtió que una “UPM2 tendría el triple de producción que la ya existente”. Aseguró que “si Gualeguaychú no se hubiese movilizado hace quince años, hoy estaríamos hablando de una cuenca pastera con al menos ocho plantas industriales”.

La dirigente destacó que “este año, la iglesia no solo nos acompaña en el acto ecuménico, también con la difusión de la marcha entregando folletos a sus fieles”. También dijo que “el pueblo de la República Oriental del Uruguay, sabe lo que está pasando en su territorio”, recordando que “en el primeros años de lucha eran pocos los grupos que levantaban la voz; mientras que ahora las agrupaciones se acrecentaron notoriamente, reconociendo que Gualeguaychú tenía razón. Y esos son pequeños pilares que tenemos que seguir apuntalando”.

Por su parte, Juan Veronesi, uno de los referentes de los ambientalistas, señaló que a “nivel nacional no existe demasiado interés en planificar la cuestión ambiental referente a las pasteras”.

Por su parte, el Intendente Martín Piaggio ratificó el “acompañamiento a la decisión de nuestros vecinos de mantener vigente la lucha y sentirla más presente que nunca”. Dijo que es “necesario, entre todos, tirar una línea de tiempo que permita tener un plan estratégico y solicitar respuestas de parte de las autoridades en los diferentes planos. También, agregó, buscar información fidedigna ante” la posibilidad de una nueva pastera en Uruguay, siendo parte de este nuevo desafío arremeter contra esas cuestiones”. Cerró diciendo que “la lucha por la vida en nuestro pueblo está más vigente que nunca”.

Por su parte, el concejal y candidato a viceintendente del Frente Cambiemos, Andrés Sobredo indicó que “tenemos que caminar no solamente por lo que queremos ser ahora sino por lo que pretendemos que sean las generaciones futuras, conformar una marcha que demuestre que Gualeguaychú sigue de pie y unida “. Y que los funcionarios que “están ocupando cargos, ya sea en las esferas provinciales u nacionales, también en el municipio, tomen nota de que Gualeguaychú no va a bajar los brazos y que no quiere papeleras en la zona”.

Sobre la relación con el oficialismo, Sobredo compartió la presentación de la marcha con el intendente Piaggio, destacó que “la relación siempre fue madura, más allá de algunos grises, o un poco de turbulencias en tiempos de campaña, en materia de temas ambientales hemos logrado una unión,quedando claro que marchas de este tipo trascienden a los partidos políticos”.

La Movilización

El domingo 28 de abril, la movilización comenzará a las 12, a las 14 será la celebración interreligiosa en el óvalo de la cabecera del Puente del lado argentino, para luego marchar desde las 15 y finalizar con la posterior lectura del petitorio.