Científicos llegaron a lo más profundo del océano, y lo que encontraron fue alarmante

En la inmersión más profunda jamás registrada, el explorador estadounidense Victor Vescovo descubrió nuevas criaturas marinas, así como, también, residuos plásticos.

Cuando el submarino de Victor Vescovo chocó contra el suelo de la Fosa de las Marianas, el sedimento se arremolinó. “En el fondo”, dijo el hombre de negocios de Texas convertido en un explorador extremo al auricular. “Repito: en el fondo”.

En una sala de control a más de 35.580 pies de altura, el equipo de buceo de Vescovo aplaudía y celebraba. Las felicitaciones eran merecidas: acababa de batir un récord. El estadounidense había descendido la distancia más profunda en el océano antes que cualquier persona. El monte Everest invertido aún estaría a una milla de donde se encontraba su embarcación.

Vescovo pasó cuatro horas allí, dijo para The Washington Post. La grieta en el océano Pacífico occidental es uno de los lugares más remotos en la Tierra, donde el sol no brilla y la presión es aplastante. Estaba, literalmente, trazando un nuevo territorio, mapeando la ruta para los futuros investigadores cuando notó algo familiar entre ese terreno que parecía de otro mundo.

Algún tipo de residuo de plástico. Los reportes iniciales indicaron que era una bolsa o tal vez un envoltura de caramelos. Pero esas teorías no eran del todo correctas, dicen ahora los funcionarios. Ya sea que se tratara de restos flotantes o de desechos es secundario. El hallazgo es, en todo caso, la huella de una especie que ha contaminado el planeta como ninguna otra. Un pueblo cuya descomposición la precede.

Vescovo lo vio desde su cubierta de titanio. Estaba contemplando la profundidad del Abismo Challenger, el punto más profundo conocido de la Tierra, en la fosa de la zona hadal, una región del océano que lleva el nombre del dios de la mitología griega, Hades. Lo que vio fue sublime y sereno.

Criaturas translúcidas ondeaban alrededor de su nave, dijo Vescovo. Estaba sorprendido de lo vivo que estaba su entorno.

“Definitivamente había vida en el fondo del océano”, explicó. “No estaba muerto de ninguna manera… Me sentí muy emocionado, privilegiado de poder verlo, pero también sentí mucha calma porque realmente es un lugar tranquilo silencioso, apacible”.

La expedición identificó al menos a tres nuevas especies de animales marinos, dijeron los científicos de Vescovo, incluyendo una especie de anfípodo y un crustáceo que se asemeja a un camarón. Sin embargo, incluso cuando el equipo descubrió nueva vida, no pudo obviar los estragos causados por el hombre que, probablemente, matarán a muchas más especies antes de lo que los humanos puedan descubrirlas.

“Me decepcionó ver la contaminación humana en el punto más profundo del océano”, dijo Vescovo. “Con más de 7 mil millones de personas en la Tierra, los océanos van a sufrir un impacto negativo ocasionado por la humanidad, pero espero que al menos podamos minimizarlo en el futuro”.

Los informes de los hallazgos de Vescovo llevaron a Chelsea Clinton, vicepresidenta de la Fundación Clinton, que aboga por los proyectos de limpieza de los océanos, a plantear una pregunta espantosa en Twitter: “Una inmersión a 7 millas de profundidad en el océano en la Fosa de las Marianas encuentra posibles especies de camarones y una bolsa de plástico. ¿Cuánto tiempo sobrevivirán los primeros si hay más de los segundos?”.

