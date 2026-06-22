Este lunes 22 de junio por la mañana se realizó la Promesa de Lealtad a la Bandera, en el marco de la conmemoración por el Día de la Bandera, fecha que se recuerda cada 20 de junio en homenaje al paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional y una de las figuras centrales de la historia argentina.

La ceremonia contó con la participación de 459 alumnos de cuarto grado de distintas instituciones educativas de la ciudad, quienes asumieron el compromiso de respetar y defender los valores que representa el pabellón nacional.

También participaron autoridades municipales, civiles, judiciales, militares, de seguridad y eclesiásticas; veteranos y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas; instituciones intermedias; docentes; alumnos y vecinos. En representación del Presidente Municipal estuvo presente el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

La jornada comenzó con la presentación oficial, el saludo a la Agrupación 20 de Junio y el izamiento de la Bandera, acompañado por la canción Aurora. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos.

Posteriormente, se realizó la ofrenda floral a cargo del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el concejal Juan Pablo Castillo, y se compartió un minuto de silencio, seguido por la oración litúrgica y las palabras alusivas a la fecha. Durante el discurso, se recordó la figura de Manuel Belgrano y el valor de la Bandera Nacional como símbolo de identidad, soberanía y unidad del pueblo argentino.

En ese marco, se destacó el legado de Belgrano, no solo como creador del símbolo patrio, sino también por su compromiso con la educación, la justicia social y el desarrollo nacional. “Fundar escuelas es sembrar en las almas”, fue una de las frases recordadas durante la ceremonia.

Además, vecinos presentes realizaron la Promesa de Fidelidad a la Bandera. Entre ellos, participaron adultos mayores convocados por el Área de Adultos Mayores, quienes forman parte de los talleres y propuestas que se desarrollan durante el año. De esta manera, reafirmaron el compromiso ciudadano con la libertad, la democracia, la convivencia y el respeto por las diferencias.

Tras las promesas, las banderas se desplazaron para dar inicio a la posición de desfile. La ceremonia finalizó con el paso de las delegaciones escolares, veteranos de Malvinas, fuerzas armadas y de seguridad.